LIVE Inghilterra-Croazia 0-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: palo di Foden!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

20′ Lezioso qui Sterling! Meravigliosa imbeccata di Mount per il numero 10, che poi si sposta la palla sul destro e perde l’attimo per calciare. La sua scucchiaiata viene allontanata da Vida.

19′ Altro pallone recuperato dall’Inghilterra, che non concede nessun tipo di spazio alla Croazia.

17′ Mount prova a scucchiaiare per Kane, ma il centravanti del Tottenham è in posizione di fuorigioco.

16′ Pallone a sinistra per Mount, il cross in mezzo viene sporcato dalla difesa. Poi c’è il fallo di Kovacic sulla trequarti.

15′ Dopo l’avvio sprint, l’Inghilterra tenta di ragionare un po’.

13′ La Croazia tenta di uscire dalla propria metà campo con il palleggio, molto alto il pressing inglese.

10′ Avvio di partita completamente di marca inglese. La Croazia costretta nella propria metà campo.

9′ Ancora Inghilterra! Phillips tenta la rasoiata da fuori area, attento Livakovic che allontana!

8′ Si salva la Croazia! Sterling inventa, Kalvin Phillips lavora il pallone e serve di nuovo il giocatore del City, poi tamponato da Caleta-Car: calcio d’angolo.

7′ Ci prova da fuori Rebic, pallone ribattuto.

6′ PALO DI FODEN! Riparte l’Inghilterra, Sterling serve Foden sulla destra, il calciatore del City se la sposta sul sinistro e se la piazza: Livakovic non ci arriva, ma la palla si infrange sul montante.

5′ Manovra la Croazia con Gvardiol, ma il suo passaggio viene intercettato da Orsato. Il pallone viene fermato.

3′ Sterling pressato sulla trequarti, perde il pallone. Poi fallo inglese.

2′ Kovacic tenta il passaggio dentro, ben coperto da Stones.

COMINCIA LA PARTITA, BATTE L’INGHILTERRA!

14.59 Tutto pronto per il fischio d’inizio, i giocatori inglesi si inginocchiano per protestare contro l’odio razziale.

14.58 Ricordiamo che c’è anche un po’ d’Italia in questa partita: arbitra Daniele Orsato di Schio.

14.56 E ora è il momento di God Save the Queen, inno nazionale inglese.

14.55 È il momento dell’inno nazionale croato. Arriva qualche timido fischio dalle tribune di Wembley, subito zittito.

14.54 Le due squadre stanno entrando in campo, manca poco al fischio d’inizio.

14.53 In tutto sono dieci i confronti fra le due squadre: cinque vittorie inglesi, tre croate e due pareggi.

14.52 La Croazia, dopo aver raggiunto la finale degli ultimi Mondiali, sembra leggermente in calo. Ma ha comunque tutte le carte in regola per poter mettere paura ai suoi avversari.

14.49 La situazione però sembra invertita. L’Inghilterra è una Nazionale piena di talento, senza apparenti punti deboli. Soprattutto se può permettersi di far partire dalla panchina Marcus Rashford, lasciare fuori dai 23 Jadon Sancho, fare a meno di Dele Alli e schierare un certo Kyle Walker al posto dell’infortunato Trent Alexander-Arnold.

14.46 La Croazia si è imposta anche nell’occasione più importante, la semifinale degli ultimi Mondiali: Kieran Trippier sbloccò il risultato dopo pochi minuti, ma Ivan Perisic firmò il pari. Il gol decisivo per l’approdo in finale dei Kockasti arrivò ai supplementari per merito di Mario Mandzukic.

14.43 I croati si sono vendicati durante le qualificazioni per il campionato europeo successivo, quando incrociarono gli inglesi nel girone E di qualificazione: doppia vittoria, per 2-0 a Zagabria e per 3-2 a Londra; con quest’ultimo ko l’Inghilterra ai tempi guidata da Steve McClaren venne esclusa dagli Europei del 2008.

14.39 La prima sfida risale ad Euro 2004, fu la Nazionale dei Tre Leoni ad imporsi per 4-2 grazie alla doppietta di Wayne Rooney ed i gol di Paul Scholes e Frank Lampard. Per la Croazia aprì le marcature Niko Kovac, poi la segnatura dell’ex Juventus Igor Tudor.

14.36 Quella tra Inghilterra e Croazia è la quarta partita fra le due compagini disputata agli Europei: due vittorie per gli slavi contro un successo inglese.

14.33 Per la Croazia invece scelto l’undici tipo per questo debutto, nessun problema per Zlatko Dalic.

14.30 Con loro fuori anche il difensore Harry Maguire, alle prese con un infortunio.

14.27 L’Inghilterra ha scelto dunque il 4-2-3-1 per questa prima uscita ad Euro 2020. In panchina la stella del Manchester United Marcus Rashford, fuori dai 23 invece Jadon Sancho assieme a Ben Chilwell.

14.24 Questa invece la formazione dell’Inghilterra:

Team news is in! Your #ThreeLions to face Croatia in our opening game at #EURO2020… 👊 pic.twitter.com/HxYXprXtex — England (@England) June 13, 2021

14.20 La formazione ufficiale della Croazia, sul profilo Twitter della federazione calcistica nazionale:

14.17 Partita che inaugura il gruppo D allo stadio Wembley di Londra, e che può dirci subito chi potrà prendere il predominio del raggruppamento.

14.15 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Croazia, sfida valida per la prima giornata del girone D di Euro 2020.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Croazia, sfida valida per la prima giornata del girone D di Euro 2020. Le due favorite per il passaggio del turno incrociano subito le armi per mettere il primo mattoncino verso la qualificazione agli ottavi di finale, tornando a sfidarsi in una competizione a distanza di tre anni: nel 2018 le due compagini si incrociarono in semifinale, con Mario Mandzukic a decidere la partita al supplementare.

La Nazionale dei Tre Leoni è profondamente diversa rispetto ad allora: tantissimi giovani stanno emergendo nel panorama inglese, che sforna ottimi giocatori come se piovesse. Gareth Southgate ha amalgamato al meglio tutto il talento a sua disposizione, costruendo così una delle squadre che, sulla carta, è una delle pretendenti all’alloro continentale per profondità della squadra.

La Croazia di Zlatko Dalic è invece in leggero calo rispetto a tre anni fa, quando arrivò ad una inaspettata finale mondiale. Luka Modric rimane uno dei centrocampisti più forti dell’intero panorama mondiale, ma l’età inizia a farsi sentire sulle sue spalle; molto passerà dalle soluzioni esterne, con le conoscenze italiane Perisic e Rebic coadiuvate dall’altro interista Brozovic.

L’arbitro della partita sarà l’italiano Daniele Orsato, con Alessandro Giallatini e Fabiano Preti come assistenti di linea, Massimiliano Irrati al Var (assistito dal portoghese João Pinheiro e dall’italiano Filippo Meli e come terzo assistente da Paolo Valeri). Quarto uomo l’olandese Björn Kuipers. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Galles-Svizzera match di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.