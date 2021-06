LIVE Austria-Macedonia, Europei calcio 2021 in DIRETTA: Alaba e Sabitzer sfidano Pandev e Alioski

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.55 La formazione ufficiale della Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski. CT: Angelovski

16.50 La formazione ufficiale dell’Austria (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic. CT: Foda

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Austria-Macedonia, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020.

D’altra parte, la Macedonia del Nord è arrivata fin qui raggiungendo il terzo posto del girone G di qualificazione con 14 punti, lo stesso dell’Austria. Poi, i play-off con le vittorie su Kosovo per 2-1 e Georgia per 1-0. La Nazionale di Igor Angelovski è alla prima fase finale di un campionato europeo. Qualcosa di storico, sebbene non abbia tante probabilità di arrivare agli ottavi di finale. Il protagonista principale della rosa è Goran Pandev, attaccante del Genoa (al ritiro dal calcio dopo l’Europeo), vincitore del Triplete nel 2010 con l’Inter. Un’istituzione: 117 presenze e 37 reti con I Leoni Rossi. Una figura di spicco è anche il duttile Ezdzan Alioski del Leeds di Marcelo Bielsa. Dalla Serie A, ci sono Nikolov del Lecce ed Elmas del Napoli. Sfortunato, invece, Nestorovski dell’Udinese: si è rotto il crociato a poche settimane dall’inizio del torneo ma è comunque partito con il gruppo squadra.

L’Austria si è qualificata alla fase finale dell’Europeo piazzandosi al secondo posto del girone G di qualificazione con 19 punti, dietro la Polonia a 25. È alla sua terza partecipazione all’Europeo dopo quelle nel 2008 e nel 2016, ma non ha mai vinto una partita. Però, date le avversarie nel proprio raggruppamento, ha discrete chance di passare la prima fase. Considerata prima l’Olanda, dovrà vedersela con l’Ucraina per il secondo posto. Nella rosa del ct Franco Foda ci sono giocatori di livello, da Alaba (che dopo Euro 2020 andrà al Real Madrid) a Lainer del Borussia Mönchengladbach. Spiccano anche figure come Laimer e Sabitzer, con la presenza di vecchie conoscenze dell’Inter: Lazaro e Arnautovic, con quest’ultimo accostato fortemente al Bologna.

