CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione GP Russia – I favoriti del Mondiale MXGP – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Russia 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale Motocross. Dopo oltre sette mesi di letargo, si torna a gareggiare sul velocissimo tracciato di Orlyonok per il primo appuntamento di una nuova stagione che si preannuncia molto intensa e altamente spettacolare.

In MXGP il livello del campo partenti è sempre più stellare, con svariati campioni del mondo ai nastri di partenza del campionato e diversi outsider pronti a stupire. Fari puntati in casa Italia sul leggendario Tony Cairoli, che va a caccia del decimo titolo iridato in carriera, anche se i favoriti del campionato saranno in primis Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Grandi aspettative anche per Jorge Prado, al secondo anno nella classe regina, ma non vanno sottovalutati anche Jeremy Seewer e Romain Febvre.

Si parte alle ore 12.15 italiane con la partenza di gara-1 della MXGP, mentre la seconda manche scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del Mondiale Motocross in Russia: buon divertimento!

Foto: MXGP.com