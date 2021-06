LIVE Karate, Preolimpico Parigi in DIRETTA: Michele Martina e Silvia Semeraro in lotta per le Olimpiad

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del torneo di qualificazione olimpica di Parigi – La cronaca della prima giornata – Gli azzurri ai raggi X – Programma, orari, Tv e streaming del torneo – La cronaca della seconda giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza, ed ultima, giornata di gara del Torneo Pre-Olimpico di karate di Parigi. Allo Stade De Coubertain i karateka scenderanno sul tatami per assicurarsi gli ultimi pass olimpici in vista di Tokyo, con sfide che si annunciano, come si è visto nei due giorni precedenti, vibranti e per nulla scontate.

Le prime due giornate di gare hanno riservato altrettanti docce fredde dato che sia Sara Cardin, sia Laura Pasqua, sono state eliminate nelle primissime battute del loro percorso, non conquistando il pass olimpico. Due brutte notizie per la nostra pattuglia che, come affermato prima del via, partiva con il chiaro intento di fare bottino pieno in quel di Parigi.

Oggi, quindi, l’Italia si gioca il tutto per tutto, con due frecce molto importanti al proprio arco. Nel kumitè, infatti, Michele Martina nei +75 kg e Silvia Semeraro nei +61 kg, cercheranno di raggiungere i quattro atleti già qualificati per la spedizione nipponica (Luigi Busà, Angelo Cresco, Viviana Bottaro e Mattia Busato) ben sapendo che il percorso non sarà semplice. Per quanto riguarda Silvia Semeraro, invece, le possibilità quantomeno di ripescaggio per quote continentali sono elevate, grazie ad un ranking eccellente.

La domenica del Torneo Pre-Olimpico di Parigi prenderà il via alle ore 10.00 con le eliminatorie del kumitè femminile +61kg quindi a seguire toccherà al kumitè +75kg. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’azione sul tatami parigino.

Foto: FIJLKAM