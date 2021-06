CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca del concorso generale a squadre – La cronaca dell’all-around individuale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica ritmica. A Varna (Bulgaria) si conclude la rassegna continentale con le Finali di Specialità, si assegnano le ultime medaglie: 4 per le individualiste, 2 per i gruppi. Ricordiamo che si tratta di prove che non sono inserite nel programma a cinque cerchi, alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sono previsti esclusivamente i concorsi generali (all-around). Inevitabilmente le gare odierne avranno una rilevante rispetto a quelle andate in scena ieri, anche perché manca poco più di un mese all’inizio dei Giochi.

Si preannuncia grande spettacolo e la battaglia sarà rovente per salire sul podio. Al mattino toccherà alle individualiste tra cerchio, palla, clavette, nastro. Le russe Dina e Arina Averina hanno una marcia in più, ma attenzione anche all’israeliana Linoy Ashram, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva, le bielorusse Alina Harnasko e Anastasiia Salos. Sofia Raffaeli cercherà il colpaccio alle clavette.

Le Farfalle sognano in grande tra 5 palle e 3 cerchi/4 clavette: Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per salire sul podio e chiudere in bellezza questa rassegna continentale dopo l’argento conquistato ieri nell’all-around. L’Italia se la dovrà vedere come sempre con Russia, Bulgaria, Bielorussia, Israele, Azerbaijan, Ucraina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 09.00 con le gare delle individualiste fino alle ore 11.15, poi dalle 12.00 alle 13.25 spazio ai gruppi. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli