Roland Garros 2021, tutti gli italiani in campo il 3 giugno. Orari, programma, tv, streaming

Giornata altamente numerosa sul fronte italiano: sono ben sei i nostri portacolori che andranno in campo per il secondo turno del Roland Garros, con la certezza di averne già uno di loro al terzo turno. Ma andiamo a vedere con ordine le cose.

L’apertura, sul Court Simonne Mathieu e sul Court 13, spetta da una parte a Matteo Berrettini, numero 1 d’Italia, che affronta l’argentino Federico Coria, e dall’altra ad Andreas Seppi, che a 37 anni chiede strada al sudcoreano Soonwoo Kwon. A seguire, un’autentica abbuffata che vede in campo contemporaneamente o quasi il derby tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, Camila Giorgi con la russa Varvara Gracheva, Lorenzo Musetti con il giapponese Yoshihito Nishioka e Jasmine Paolini con la greca Maria Sakkari. A chiudere le danze ci penserà Marco Cecchinato con l’australiano Alex de Minaur, in una sorta di rivincita del primo turno di settembre 2020. In caso di reciproci successi, ci potrebbero essere dei derby Berrettini-Seppi e Musetti-Cecchinato al terzo turno.

La quinta giornata del Roland Garros 2021 inizierà oggi alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport offrirà una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi davvero nulla.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 5 (ITALIANI)

Si comincia su tutti i campi alle ore 11:00 (tranne che sullo Chatrier, dove si parte alle 12:00)

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 11:00 Berrettini (9)-Coria (ARG) – 2° turno uomini

A seguire Sinner (18)–Mager – 2° turno uomini

COURT 6

3° match Cecchinato-de Minaur (AUS) (21) – 2° turno uomini (dopo Lepchenko-Muchova e Fritz-Koepfer)

COURT 10

2° match Giorgi-Gracheva (RUS) – 2° turno donne (dopo il doppio Ram/Salisbury-Caruso/Davidovich Fokina)

COURT 12

2° match Musetti-Nishioka (JPN) – 2° turno uomini (dopo Kostyuk-Zheng)

COURT 13

Ore 11:00 Seppi-Kwon (KOR) – 2° turno uomini

A seguire Paolini-Sakkari (GRE) (17) – 2° turno donne

ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LiveMedia/DPPI/Jean Catuffe – LivePhotoSport.it