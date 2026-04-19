Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cambia tutto senza Alcaraz e Djokovic

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: la cerimonia andrà in scena domani, lunedì 20 aprile, e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP che verrà rilasciato tra poche ore, nel quale Jannik Sinner sarà il numero 1.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1, potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime (3) e Ben Shelton (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Alexander Zverev (2) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev ed Alexander Bublik.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, tra i quali Flavio Cobolli, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Tomas Martin Etcheverry, Arthur Fils, Corentin Moutet, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Ugo Humbert, Joao Fonseca ed Alex Michelsen.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Flavio Cobolli, Valentin Vacherot, Tommy Paul e Francisco Cerundolo.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev ed Alexander Bublik.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

TESTE DI SERIE

Elenco provvisorio, verrà ufficializzato dopo il rilascio del ranking ATP di lunedì 20 aprile.

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Felix Auger-Aliassime

4 Ben Shelton

5 Alex de Minaur

6 Lorenzo Musetti

7 Daniil Medvedev

8 Alexander Bublik

9 Casper Ruud

10 Jiri Lehecka

11 Karen Khachanov

12 Andrey Rublev

13 Flavio Cobolli

14 Valentin Vacherot

15 Tommy Paul

16 Francisco Cerundolo

17 Frances Tiafoe

18 Luciano Darderi

19 Learner Tien

20 Alejandro Davidovich Fokina

21 Cameron Norrie

22 Jakub Mensik

23 Arthur Rinderknech

24 Jack Draper

25 Tomas Martin Etcheverry

26 Arthur Fils

27 Corentin Moutet

28 Tallon Griekspoor

29 Brandon Nakashima

30 Ugo Humbert

31 Joao Fonseca

32 Alex Michelsen