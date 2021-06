LIVE Camila Giorgi-Varvara Gracheva, Roland Garros 2021 in DIRETTA: sfida fondamentale anche in ottica ranking olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match di secondo turno del Roland Garros 2021 tra l’italiana Camila Giorgi e la russa Varvara Gracheva Sarà una sfida estremamente interessante con l’azzurra che parte leggermente favorita ma che dovrà mettere in campo una prestazione di livello per garantirsi il terzo turno dello Slam francese.

Sulla terra rossa di Parigi la marchigiana ha eliminato al primo turno, con un match da montagne russe, la croata Petra Martic. Di certo il livello dell’avversaria odierna è inferiore ma bisognerà capire come interpreterà la sfida l’italiana e soprattutto se riuscirà a limitare gli errori non forzati.

Il gioco della 29enne nativa di Macerata sempre costantemente in spinta ha proprio questo grave handicap. Se dovesse proporre la potenza dei suoi attacchi e delle sue accelerazioni abbinata a una buona precisione, le cose potrebbero rivelarsi meno complicate del previsto.

Per Giorgi si tratta di una partita estremamente importante anche in chiave olimpica. Ricordiamo che si qualificano le prime 56 del ranking, ma al massimo quattro per nazione. Al momento l’azzurra occupa la 74ma piazza ma con un successo oggi volerebbe fino al 66° posto, al netto del risultato di altre potenziali avversari nella corsa verso Tokyo. In questo discorso non bisogna dimenticare che davanti a lei ci sono atlete di nazioni come Russia, Stati Uniti e Repubblica Ceca, ad esempio, che annoverano tra le prime 56 del mondo più di quattro atlete e per questo motivo il cut-off olimpico si sposterà indietro di diverse posizioni, senza dimenticare possibili forfait.

La partita tra Giorgi e Gracheva inizierà al termine del match di doppio tra Ram/Salisbury-Caruso/Davidovich Fokina in programma alle ore 11.00 sul Court 10. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

Foto: Pier Colombo