LIVE Berrettini-Coria 6-3 6-3, Roland Garros 2021 in DIRETTA: Matteo chiude il secondo set!

Il programma di Berrettini-Coria

15-40 Berrettini gli mostra subito come mettere in atto una smorzata: Coria ci arriva ma lascia il campo libero. Due palle break.

15-30 Smorzata e lob di Coria: Matteo però è alto quasi due metri, ci arriva con lo smash e fa punto.

15-15 Lunga la risposta di rovascio.

0-15 Matteo mette i piedi in campo e mette a segno il primo punto del terzo set.

SET BERRETTINI, 6-3! E Matteo chiude con l’ace questa seconda frazione!

40-15 Pesantissimo il dritto di Berrettini indietreggiando. Due set point!

30-15 Dubbio di Matteo, che sbaglia il rovescio in campo aperto.

Piccola discussione tra i due, non sappiamo il motivo…

30-0 Slice di Berrettini che praticamente rimbalza a terra.

15-0 Servizio e dropshot per Matteo, ora Coria inizia ad arrivare con più fatica sulle palle corte.

E ARRIVA IL BREAK! 5-3 BERRETTINI! Ancora il dropshot a fare da padrone, Coria ci arriva ma non può nulla sul passante di Matteo! Ora l’azzurro serve per il secondo set.

40-A BRAVISSIMO Berrettini con la volée a rete, Coria finisce con la faccia sulla terra! Terza palla break!

40-40 L’argentino prende in mano lo scambio e va a rete, Berrettini va con il lob che va fuori di un niente.

30-40 Prima palla break cancellata con il servizio.

15-40 Bastonate sulla diagonale di rovescio, alla fine sbaglia Coria: due palle break.

15-30 Colpisce il dritto in arretramento Berrettini, palla in rete.

0-30 Altra perla di Matteo, dritto esterno e palla corta!

GAME BERRETTINI 4-3. E stavolta il dritto lungolinea funziona.

A-40 Berrettini viene a rete, Coria prova il passante senza successo.

40-40 Matteo prova serve and volley, ma si offre al passante di Coria.

A-40 Palla corta perfetta di Matteo. Cucita sulla riga.

40-40 Sbaglia il dritto Matteo, game ai vantaggi.

40-30 E ancora un errore dell’argentino che aveva condotto bene il punto.

30-30 Rovescio sbagliato da Coria, Matteo fortunato.

GAME CORIA, 3-3. Torna a servire l’azzurro

40-40 Doppio fallo dell’argentino.

40-30 Lungo il dritto di Berrettini in corsa.

30-30 Sbaglia la risposta sulla seconda Matteo.

15-30 Buona prima di servizio dell’argentino.

0-30 Coria gioca sul back di Matteo, che poi però libera il dritto lungolinea.

0-15 Smorzata di Coria letta da Berrettini, con cui mette l’argentino all’angolo.

GAME BERRETTINI, 3-2. Prima esterna vincente per il numero 9 del mondo.

40-30 Accelerazione di dritto imprendibile per Matteo.

30-30 Matteo quasi scivola e perde campo, non riuscendo ad arrivare sulla palla.

30-15 Smorzata di Matteo, ci arriva Coria, poi l’azzurro insiste sul lungolinea lasciando il fianco scoperto.

30-0 Servizio, dritto e smash di Berrettini.

15-0 Prima di servizio vincente per Matteo.

GAME CORIA, 2-2. Ace per l’argentino.

A-40 Prima robusta di Coria.

40-40 E oggi il dropshot di Berrettini è precisissimo. Meraviglioso.

40-30 Matteo spinge e mette i piedi in campo, punto azzurro.

40-15 Non riesce a gestire la risposta l’azzurro.

30-15 Altro errore di Matteo da fondo.

15-15 Matteo lontano dalla palla, non riesce a giocare la smorzata.

0-15 Smorzata incrociata di rovescio di Berrettini STRAORDINARIA.

GAME BERRETTINI, 2-1. Matteo si salva in un game senza prime di servizio. Il romano però è ancora arrabbiato per la scelta precedente del giudice di sedia.

A-40 Servizio e dropshot, poi Matteo non sbaglia il dritto con Coria che nemmeno ci prova, anzi si nasconde dietro la rete.

40-40 Dritto di Coria a spiazzare Matteo, distratto da una discussione con l’arbitro: Coria aveva giocato il servizio precedente e poi lo ha chiamato fuori, indispettendo Matteo.

A-40 Coria sbaglia di netto la risposta sulla seconda di servizio.

40-40 Servizio esterno, dritto e smash. Si va ai vantaggi.

30-40 Riga sul back di rovescio, Matteo salva la prima palla break.

15-40 Non passa il dritto di Berrettini, due palle break per l’argentino.

15-30 Matteo non chiude il vincente sbagliando la demivolée, Coria colpisce con il passante.

15-15 Doppio fallo per Berrettini.

15-0 Servizio e palla corta. Matteo in pratica vince questo punto rimanendo immobile.

GAME CORIA, 1-1. Vola via il rovescio di Berrettini.

A-40 Ace per Coria.

40-40 Scambio sprecato da Matteo, che colpisce maluccio il dritto.

40-A Coria gestisce bene il punto, ma poi manda il vincente di dritto fuori di niente. Palla break per l’azzurro.

40-40 Alza i giri del motore Matteo, che risponde bene e si prende il punto a rete.

A-40 Buona prima di servizio di Coria, che poi fa buona guardia sul tentativo di passante.

40-40 E arriva di nuovo una smorzata di dritto di Berrettini. Sensibilità assoluta.

A-40 Ancora errore in risposta di Matteo.

40-40 Ottimo scambio, Berrettini ne esce con il dropshot. Coria ci arriva, ma lascia lo spazio per il passante.

A-40 Matteo manda in rete la risposta sulla seconda di servizio.

40-40 Rovescio incrociato di Coria che va in corridoio.

40-30 Matteo gioca bene con il rovescio, ma si fa sorprendere dalla risposta di Coria: un po’ fermo, manda il colpo in rete.

30-30 Lob dell’azzurro che finisce in corridoio.

15-30 Lungo il colpo da fondo dell’argentino.

15-15 Coria spinge fuori Matteo, costretto ad un colpo complicato.

0-15 Berrettini risponde bene e si prende il punto.

GAME BERRETTINI, 1-0. Prima esterna velocissima di Matteo.

40-0 Altra prima di servizio centrale, l’argentino non gestisce la risposta.

30-0 Coria liscia la palla sul servizio di Matteo.

15-0 Matteo riparte a fare il martello di dritto, per poi chiudere con lo smash.

SET BERRETTINI, 6-3. Matteo la mette sullo scambio lungo e arriva l’errore di Coria: primo set chiuso in 31 minuti.

40-A Profondissimo Matteo, spinge l’avversario verso l’esterno costringendolo al dritto risolutore. Errore, altro set point.

40-40 Coria la mette sull’incrocio in back, Matteo manda sul nastro.

30-40 Matteo riesce a far spostare Coria, che perde il giro del dritto. Palla set.

30-30 Doppio fallo per l’argentino.

30-15 In rete il rovescio di Coria. Secondo errore gratuito della partita per lui.

30-0 Impreciso l’azzurro, che manda fuori un dritto abbastanza comodo.

15-0 Coria va a rete, Matteo manda il rovescio in corridoio.

GAME BERRETTINI, 5-3. E stavolta Matteo non sbaglia il dritto a campo spalancato.

40-30 Serve la prima di servizio, e arriva: Coria non gestisce la risposta.

30-30 Il nastro manda fuori giri il dritto di Berrettini.

30-15 Matteo va di servizio e dritto, Coria ci arriva e va con il rovescio lungolinea: fuori di niente.

15-15 Doppio fallo di Berrettini.

15-0 Quando c’è la prima di servizio di Matteo, praticamente non si gioca.

GAME CORIA, 4-3. Matteo non riesce ad essere incisivo con la risposta, nono errore gratuito.

40-0 Matteo non gestisce la prima di Coria.

30-0 Buona prima di servizio dell’argentino.

15-0 Coria resiste e costringe Berrettini al back sbagliato.

GAME BERRETTINI, 4-2. Servizio, dritto e appoggio tagliato a rete, forse non troppo voluto. Conta il punto.

40-15 Berrettini si apre la strada in servizio, non gli basta il primo schiaffo di dritto per il punto che arriva con lo smash successivo.

30-15 Altro servizio vincente per l’azzurro.

15-15 Coria accelera bene con il rovescio lungolinea, Matteo un po’ pigro in questo scambio.

15-0 Secondo ace del match per Berrettini.

GAME CORIA, 3-2. Errore di rovescio di Berrettini che dà una mano al suo avversario.

40-30 Errore di dritto di Coria.

40-15 Coria tenta di prendere in contropiede Matteo, che ci arriva agevolmente e chiude con la palla corta.

40-0 Ciccata la risposta sulla seconda di servizio argentina.

30-0 In corridoio il dritto in corsa di Matteo.

15-0 Coria serve sul rovescio di Berrettini, non messo in campo.

GAME BERRETTINI, 3-1. Servizio vincente per l’azzurro.

40-15 Matteo si apre il campo ancora con il servizio, mette a posto i piedi e mette il vincente di dritto.

30-15 Servizio e dritto pesantissimo per il numero 9 del mondo.

15-15 Berrettini fa correre l’argentino, lo chiama a rete e poi chiude con la volée coprendo bene il campo.

0-15 Gran servizio di Matteo, Coria risponde in qualche modo, poi l’azzurro sbaglia il comodo dritto.

GAME CORIA, 2-1. Berrettini chiama a rete il sudamericano, che è reattivo e arriva bene con il passante.

A-40 L’argentino domina per la prima volta lo scambio e si prende la palla del 2-1.

40-40 Fuori il dritto di Matteo.

30-40 Gran risposta di Berrettini di rovescio. Altra palla break.

30-30 Peccato per Matteo, che fa tutto bene ma poi manda il dritto incrociato appena fuori.

15-30 Ma l’azzurro c’è sulle gambe, trova davvero spesso il suo colpo prediletto.

15-15 Matteo prova nuovamente a spostarsi sul dritto, il suo schiaffo da fondo finisce in corridoio.

0-15 Risponde profondo Berrettini, l’argentino non tiene botta e mette in rete il rovescio.

GAME BERRETTINI, 2-0. Smorzata deliziosa per l’azzurro.

40-15 Coria gioca sul rovescio di Matteo, che mette il back a rete.

40-0 Niente ace per un nulla: Coria sfiora la palla, servizio centrale ‘solo’ vincente.

30-0 E arriva anche la prima di servizio vincente.

15-0 Ace centrale per Berrettini.

BREAK BERRETTINI, 1-0. Punto quasi in fotocopia per l’azzurro, unica differenza è che Coria ha abbattuto un pannello pubblicitario con il piede.

30-40 Poco ficcante il rovescio di Coria, Matteo si sposta sul dritto e va di lungolinea. Palla break

30-30 Coria spiazza Berrettini giocandogli sul lato sinistro, andato un po’ corto in risposta.

15-30 Da fondo Matteo può dominare: piedi in campo e dritto sventagliato.

15-15 Buona prima dell’argentino.

0-15 Subito lungo il dritto di Coria.

INIZIA LA PARTITA, SERVE FEDERICO CORIA

11.07 I due giocatori hanno finito il riscaldamento. Il match comincerà in pochi minuti

11.05 Tornando ai precedenti, i due si sono scontrati anche lo scorso anno, al secondo turno degli Internazionali d’Italia: 7-5 6-1 per il romano, che poi si spinse fino ai quarti di finale.

11.02 Berrettini e Coria sono appena entrati in campo, in una cornice di pubblico non proprio elevata. Ma fa sicuramente piacere rivedere dei fan ad un evento sportivo.

11.01 Arrivano intanto le prime immagini dal campo Simonne-Mathieu: il cielo non è limpido, giornata non proprio calda, ma il tempo può tranquillamente reggere.

11.00 Il primo match fra i due risale al 2017, al challenger di San Benedetto del Tronto. Il romano si impose per 6-2 6-4.

10.58 Fra Matteo Berrettini, numero 9 del mondo, e Federico Coria, numero 94, quella di oggi è la loro terza sfida. E l’azzurro non ha mai concesso un set all’avversario.

10.55 L’argentino invece per arrivare al secondo turno si è preso lo scalpo di Feliciano Lopez, battuto in tre set (6-3 7-6 6-2).

10.53 Il debutto del romano è stato positivo per lunghi tratti: Taro Daniel ha approfittato di un’unica sbavatura per far suo il terzo set, ma non è parso mai in grado di poter sconfiggere l’azzurro.

10.50 Con la partita di oggi, Matteo ha la possibilità di raggiungere per la terza volta il terzo turno a Parigi, suo miglior risultato in questo Slam conseguito nel 2018 e nel 2020.

10.47 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Federico Coria, sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2021.

Un buon debutto per Matteo contro Taro Daniel, nonostante il set lasciato al giapponese. Per quasi tutta la giornata il numero 9 al mondo è stato letteralmente ingiocabile al servizio, offrendo pochissime occasioni al suo avversario e dando seguito al buon momento dal rientro in campo con il successo a Belgrado e la finale a Madrid. Obiettivo minimo per il romano spingersi fino al quarto turno, dove potrebbe incrociare Roger Federer.

Ma c’è prima da superare il sudamericano, capace di battere un vecchio volpone come Feliciano Lopez in tre set. La scorsa settimana a Belgrado Coria si è spinto fino ai quarti di finale, dove ha racimolato solo un game con Novak Djokovic. Anche Berrettini sa come battere l’argentino: lo scorso anno a Roma l’azzurro si impose 7-5 6-1, in un match mai in discussione. Negli annali c’è un match non registrato negli almanacchi ATP, risalente al Challenger di San Benedetto del Tronto nel 2017, altra vittoria italiana per 6-2 6-4.

Il match fra Matteo Berrettini e Federico Coria comincerà alle ore 11:00, come primo match della giornata sul campo Simonne-Mathieu. OA Sport vi garantirà la copertura scritta della partita. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso – LivePhotoSport.it