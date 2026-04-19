TRIPLA CORONA! Alice Bellandi oro agli Europei dopo Olimpiadi e Mondiali: è la prima italiana a riuscirci!

Alice Bellandi rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice assoluta la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg in occasione della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, prima grande rassegna internazionale della stagione in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi (in Georgia).

La 27enne bresciana, autrice di un percorso impressionante nelle eliminatorie mattutine, ha completato l’opera battendo nettamente in finale la trentenne britannica Emma Reid (numero 5 del ranking mondiale) e regalando all’Italia il primo oro di questa rassegna continentale (dopo il bronzo dell’intramontabile Odette Giuffrida nei -52 kg).

Bellandi si è imposta per waza-ari (messo a segno dopo circa 3 minuti di evidente superiorità, come dimostravano i due shido per passività rimediati dalla sua avversaria) nell’incontro che metteva in palio la medaglia dal metallo più pregiato, aggiudicandosi finalmente l’unico grande alloro mancante nella sua bacheca.

La stella azzurra ha realizzato un’impresa inedita nella storia del judo italiano, centrando la mitica Tripla Corona riservata ai pochi eletti capaci di vincere almeno una volta in carriera Europeo, Mondiale e Olimpiadi. Bellandi, come se non bastasse, grazie al successo odierno (arrivato dopo un bronzo ed un argento nelle sue ultime due apparizioni ai Campionati d’Europa) detiene adesso contemporaneamente il titolo continentale, iridato e olimpico. Una vera fuoriclasse.