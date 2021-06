CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Marin Cilic, valevole per il secondo turno del Roland Garros 2021.

Buona la prima per Roger Federer che lunedì è tornato a calcare la terra rossa dello Slam francese a due anni di distanza dall’ultima apparizione: lo svizzero, attuale n.8 del mondo, si è sbarazzato del non irresistibile uzbeko Denis Istomin (n.204 del ranking ATP) in un’ora e trentacinque minuti con il punteggio di 6-2 6-4 6-3. Il campionissimo elvetico, che ha vinto il Roland Garros in una sola edizione (2009), è parso in ottime condizioni fisiche e ha dato buoni segnali in vista del prosieguo del torneo. L’appuntamento odierno sarà già un test più probante: l’avversario sarà infatti il croato Marin Cilic (n.47 del mondo), che nel primo turno ha avuto la meglio sul francese Arthur Rinderknech in tre set con il punteggio di 7-6 (6) 6-1 6-2. I precedenti tra i due sorridono a Federer, che si è aggiudicato otto dei nove confronti, tra i quali anche le finali di Wimbledon 2017 e degli Australian Open 2018.

La sfida tra Federer e Cilic si giocherà sul Court Philippe-Chatrier e non comincerà prima delle 16.00. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: LaPresse