Jannik Sinner arriverà a Roma in vetta alla Race ATP: ha già più punti di quelli necessari per le Finals dello scorso anno

Il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid consente all’azzurro Jannik Sinner di arrivare a Roma in testa sia nel ranking che nella Race ATP: nella classifica dell’anno solare 2026 l’azzurro si trova a quota 3900 e vanta 250 punti di margine sull’iberico, secondo a quota 3650.

Il terzo in classifica è il tedesco Alexander Zverev, a quota 2290, che non potrebbe raggiungere i primi due neppure vincendo il torneo di Madrid: Jannik Sinner, inoltre, ha già accumulato più punti di quelli che servirono lo scorso anno per qualificarsi alle Finals.

Sebbene non ci sia il conforto dell’aritmetica, e l’azzurro non abbia vinto gli Australian Open (i tornei del Grand Slam agevolano ulteriormente nella qualificazione), dunque, Jannik Sinner potrebbe già considerarsi ad un passo dalle ATP Finals 2026.

RACE ATP AL 19 APRILE

1 Jannik Sinner 3900

2 Carlos Alcaraz 3650

3 Alexander Zverev 2290

4 Daniil Medvedev 1710

5 Novak Djokovic 1400

6 Ben Shelton 1390

7 Arthur Fils 1310

8 Alex de Minaur 1295

9 Felix Auger-Aliassime 1165

10 Flavio Cobolli 1070