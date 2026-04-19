Fils si sbilancia: “Jodar mi ricorda più Sinner che Alcaraz”

Arthur Fils è approdato in finale nell’ATP 500 di Barcellona: il tennista transalpino, che affronterà nell’ultimo atto il russo Andrey Rublev, in semifinale ha battuto in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar. In conferenza stampa il francese ha tracciato un parallelo tra l’iberico ed i migliori del circuito in questo momento.

Vista la giovane età, la mancanza di esperienza di Jodar è evidente in confronto ad Alcaraz: “Questo ragazzo diventerà davvero molto bravo, gli auguro un buon futuro. Carlos Alcaraz può cambiare molte cose durante la partita, è già campione da tre, quattro, cinque anni, ed ha molta esperienza“.

Il francese però è certo delle qualità dello spagnolo, che paragona a quelle di Sinner: “Rafael Jodar oggi è un po’ diverso, è giovane e gioca un tennis molto, molto buono. Se devo fare un paragone, lo farei di più con Jannik Sinner: è molto forte dal fondo, su entrambi i lati“.