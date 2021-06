CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5-3. Musetti tiene il break di vantaggio senza dover ricorrere ai vantaggi e senza annullare palle break.

40-30 Prima di servizio al corpo che dà il punto diretto a Musetti.

30-30 Ribalta lo scambio Nishioka con un ottimo rovescio lungolinea: il recupero di Musetti finisce lungo.

30-15 Chiude con lo schiaffo al volo dopo un’ottima pressione il carrarese.

15-15 La prima di servizio dà il punto a Musetti.

0-15 Smorzata di Musetti che rimane troppo alta e Nishioka colpisce con lo strettino in contropiede.

4-3. Impatta male la risposta Musetti che non riesce a scappare in maniera definitiva in questo secondo set.

A-40 Lunghissima la risposta di Musetti sul serve and volley di Nishioka.

40-40 Un altro doppio fallo per Nishioka. Il quarto.

A-40 E’ lungo il rovescio slice in rallentamento di Musetti.

40-40 Rimane attaccato a questo game Musetti con un’ottima risposta.

A-40 Rimane in campo il drittone del giapponese.

40-40 Incide bene con il dritto Nishioka e poi chiude con la volée.

30-40 Ace da parte del giapponese.

15-40 Brutto errore da parte di Nishioka con il rovescio. Due palle break.

15-30 Il dritto di Musetti! Inchioda completamente Nishioka!

15-15 RISPOSTONA DI MUSETTI! Dritto da lontanissimo vincente in lungolinea.

15-0 Martella con il dritto Nishioka sin dal servizio.

4-2. L’ace a chiudere questo sesto gioco per un Musetti che annulla un’altra palla break e rimane avanti nel secondo set.

A-40 Non rientra il dritto di Nishioka che si perde in corridoio. Chance per il 4-2 in favore di Musetti.

40-40 Erroraccio di Nishioka con il dritto! E’ andata bene in questa circostanza all’azzurro.

30-40 Si era difeso bene Musetti, ma poi la smorzata è troppo leggibile e il lob non riesce all’azzurro.

30-30 Doppio fallo per Musetti e game che torna in discussione.

30-15 Attacca bene Musetti con il dritto, non riesce a difendersi il giapponese.

15-15 Se ne va il rovescio di Musetti dopo la buona risposta di Nishioka.

15-0 Il dritto anomalo ad uscire di Musetti! Ottima costruzione lungolinea e chiusura dall’altra parte.

3-2. Nishioka, nonostante due doppi falli, riesce a tenere questo game al servizio e rimane in scia nel secondo set.

40-30 Un altro doppio fallo per Nishioka.

40-15 Con il servizio si prende il punto il giapponese.

30-15 Rimane a mezz’aria la risposta di Musetti e può andare a segno Nishioka con il rovescio in avanzamento.

15-15 Doppio fallo da parte del nipponico.

15-0 Butta via la risposta Musetti su una seconda morbida di Nishioka.

3-1! Risale da 0-40 Musetti e chiude con il dritto in corsa. Può essere la mazzata che taglia le gambe ad un Nishioka piuttosto frustrato.

A-40 Cambia ritmo Musetti con il rovescio con traiettoria alta e carica e finisce per sbagliare il giapponese.

40-40 Il passantone di Musetti! Pesantissimo tracciante del toscano che investe il tentativo di volée del giapponese.

30-40 IL DRITTO LUNGOLINEA DI MUSETTI! Anticipa alla grande la traiettoria alta offerta da Nishioka.

15-40 Prima di servizio precisa e dritto dall’altra parte che è vincente.

0-40 Prova ad attaccare Musetti che poi non scende a rete e allora Nishioka prende l’iniziativa e poi chiude sulla smorzata dell’azzurro.

0-30 Statico nella ricerca della palla Musetti sul rovescio carico e profondo di Nishioka.

0-15 Risponde bene Nishioka che costringe Musetti ad un recupero complesso di diritto.

2-1 BREAK DI MUSETTI! Resistenza straordinaria a suon di pallonetti sull’offensiva di Nishioka. La partita sembra propendere dalla parte dell’azzurro in questa fase.

15-40 Musetti sbaglia la risposta.

0-40 Ci sono tre palle break per Lorenzo!

0-30 Splendido rovescio di Musetti.

1-1 Musetti viene a prendersi il punto a rete.

40-30 In corridoio il dritto di Nishioka.

30-30 Lungo il rovescio di Musetti

30-15 Stavolta Nishioka sbaglia con il dritto.

15-15 Nishioka sfonda con il dritto

0-1 Primo game per il giapponese.

40-30 Esce di poco il recupero di dritto dell’azzurro.

30-30 In rete il dritto di Musetti.

30-15 Lung il dritto di Musetti.

0-15 Subito un bel passante di Musetti.

Inizia il secondo con Nishioka al servizio.

Musetti conquista un primo set complicato e che ha visto il toscano recuperare anche un break di svantaggio.

7-5 PRIMO SET MUSETTI! Il toscano chiude con l’ace.

A-40 Altro set point per Musetti.

40-40 Si ferma sul nastro la smorzata di Musetti.

40-30 SET POINT MUSETTI!

30-30 Il giapponese stecca con il dritto.

15-30 Pallonetto vincente di Nishioka.

15-15 Sul nastro il dritto di Musetti.

6-5 BREAK DI MUSETTI! Nishioka sbaglia con il dritto.

40-A C’è una quarta palla break per il toscano.

40-40 Altro super dritto del giapponese.

30-40 Il giapponese cancella la seconda con un bel dritto.

15-40 Nishioka annulla la prima.

0-40 Ci sono tre palle break per Musetti.

0-30 Bel rovescio di Musetti.

5-5 Musetti tiene il servizio e pareggia.

40-30 Nishioka sfonda con il dritto.

40-15 Smash vincente di Musetti.

30-15 In rete la palla corta di Nishioka.

15-15 Accelerazione di dritto vincente di Musetti.

4-5 CONTROBREAK DI MUSETTI!

30-40 Palla break per Musetti. Meraviglioso il rovescio lungolinea dell’azzurro.

30-30 Altro errore di dritto di Nishioka.

30-15 Nishioka regala con il dritto.

30-0 Bellissimo rovescio incrociato di Nishioka.

15-0 Scambio durissimo vinto dal giapponese.

3-5 Nishioka ottiene il break ed ora serve per il primo set.

40-A C’è una terza palla break per il giapponese.

40-40 Passante di rovescio di Nishioka.

A-40 Stavolta è efficace la smorzata del toscano.

40-40 Musetti prova ancora la palla corta, ma nuovamente Nishioka lo punisce.

A-40 Risposta in corridoio di Nishioka.

40-40 Musetti sbaglia la palla corta e Nishioka lo punisce.

A-40 Lungo il dritto del giapponese.

40-40 Ottimo smash ad annullare anche la seconda palla break.

30-40 Musetti annulla la prima.

15-40 Due palle break per Nishioka.

15-30 Ottima accelerazione di dritto di Musetti.

0-30 Risposta vincente del giapponese.

3-4 Dritto all’incrocio delle righe di Nishioka.

40-30 Fantastica palla corta di Musetti.

40-15 Ottimo rovescio in avanzamento dell’azzurro.

40-0 Scappa via il rovescio a Musetti.

30-0 Rovescio vincente di Nishioka.

3-3 Ingenuità di Musetti a rete e controbreak.

30-40 In corridoio il passante di Musetti. Palla break per Nishioka.

30-30 Musetti stecca di dritto.

30-15 Bel dritto del giapponese, che lascia fermo Musetti.

30-0 Lunga la risposta di Nishioka.

3-2 Scappa via ancora il rovescio all’azzurro.

40-30 Musetti sbaglia di rovescio.

30-30 Doppio fallo di Nishioka.

30-15 Il toscano sbaglia di rovescio.

15-15 Bellissima volèe di dritto di Nishioka.

3-1 Musetti vince un ottimo game e conserva il break.

A-40 Nishioka sbaglia il recupero a rete.

40-40 Spettacolare palla corta di Musetti.

30-40 Musetti annulla la prima.

15-40 Due palle per il controbreak per Nishioka.

15-30 Prima vincente di Musetti.

0-30 Non riesce il recupero a Musetti dopo lo smash del giapponese.

0-15 Musetti sbaglia la volèe

2-1 SUBITO BREAK DI MUSETTI!

0-40 Ci sono tre palle break per Musetti.

0-30 Musetti insiste con il rovescio e trova il punto.

1-1 Buon game vinto da Musetti.

40-30 Scappa via la risposta del giapponese.

30-30 Palla corta in rete del toscano.

15-15 Discesa a rete e chiusura del punto per l’azzurro.

0-1 Primo game per Nishioka.

40-15 Bello scambio vinto da Musetti.

40-0 Prima vincente di Nishioka.

15-0 Primo punto del match di Nishioka.

13.04: SI COMINCIA! Serve il giapponese.

13.02: Si tratta della rivincita del match di Parma della settimana scorsa, che ha visto la vittoria del giapponese in due set.

13.00: Buon pomeriggio seguiremo la diretta di Musetti-Nishioka.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Yoshihito Nishioka, secondo turno del Roland Garros 2021, secondo slam della stagione.

Musetti, reduce dalla vittoria contro David Goffin al suo debutto a livello Major, va alla ricerca di continuità. Il carrarese vuole volare al terzo turno, diventando il primo 2002 a raggiungere tale obiettivo. L’allievo di Simone Tartarini era reduce dalla semifinale a Lione e dagli ottavi di finale in quel di Parma, dove è stato fermato proprio dal giapponese. Saranno decisivi i dettagli, i momenti fondamentali e a tal proposito l’azzurro ha dalla sua una statistica incredibile: nel circuito maggiore ha vinto tutti gli otto tiebreak che ha disputato.

Nishioka, numero 57 del ranking mondiale, viene da un discreto periodo di forma. Il giapponese ha conquistato i quarti di finale a Lione e a Parma. In Francia è stato fermato da Tsitsipas dopo aver battuto Humbert e Monfils, in Emilia Romagna è stato Korda a stopparlo dopo aver superato Querrey e proprio Musetti. Al primo turno a Parigi il nipponico ha prevalso su un altro francese, Jo-Wilfred Tsonga in quattro set.

I due si sono affrontati la settimana scorsa a Parma, con la vittoria di Nishioka per 6-3 6-2. Il vincente di questo incontro troverà sulla sua strada uno fra Alex De Minaur e Marco Cecchinato al terzo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Yoshihito Nishioka. La partita è programmata come seconda sul Campo 12 dopo Kostyuk-Zheng (match femminile). Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: LaPresse