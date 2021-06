LIVE Sinner-Mager, Roland Garros 2021 in DIRETTA: Berrettini vince anche il 2° set contro Coria! A seguire il derby azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40 Restate con noi dunque! Tra un’oretta circa dovrebbe cominciare la sfida tra Jannik Sinner e Gianluca Mager.

12.39 Andreas Seppi invece rincorre Kwon Soon-woo dopo aver perso il primo set per 6 giochi a 4. L’altoatesino adesso è avanti per 5 giochi a 4. A breve scenderà in campo anche Camila Giorgi contro Varvara Gračëva.

12.38 Altro set durissimo vinto da Matteo Berrettini che piazza un altro 6-3 nel secondo parziale contro Federico Coria! L’azzurro vede il terzo turno.

11.45 Restate con noi in attesa dell’inizio del derby italiano.

11.44 Il romano sta giocando il primo match di giornata, cominciato alle 11, sul Court Simonne-Mathieu. A seguire il derby azzurro tra Jannik Sinner e Gianluca Mager! In campo al momento anche Andreas Seppi: in giornata giocheranno anche Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

11.43 Grande giornata di tennis italiano nel secondo Slam dell’anno! Matteo Berrettini ha vinto il primo set per 6 giochi a 3 grazie ai break ottenuti nel primo e nono gioco del parziale contro Federico Coria.

11.42 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

L’azzurro torna a giocare dopo i due giorni di riposo ottenuti dopo la vittoria in cinque set sul francese Pierre-Hugues Herbert. Jannik Sinner ha battuto il padrone di casa in un match molto equilibrato per 6-1 4-6 (4)6-7 7-5 6-4 dopo aver annullato anche un match point dimostrando una gran forza mentale. L’altoatesino è virtualmente numero 22 al mondo e deve fare più strada possibile considerando i quarti di finale dello scorso anno persi contro Rafael Nadal.

Il numero 87 al mondo torna in campo dopo la vittoria contro il tedesco Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5 con il tedesco subentrato come lucky loser al posto di John Millman. L’azzurro ha piazzato il miglior risultato in uno Slam e vuole continuare a migliorarsi, anche in termini di classifica. Ha già guadagnato virtualmente sette posizioni e in caso di vittoria contro il connazionale più giovane potrebbe rientrare in top70 migliorando il suo best ranking alla posizione numero 77 dello scorso anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle 11.00 sul Court Simonne-Mathieu di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: LaPresse