LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Alcoba conquista la pole con il nuovo record della pista! Fenati e Foggia in prima fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

13.25 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per il Gran Premio d’Olanda per i protagonisti della Moto3. Un saluto a tutti.

13.22 Delusione per Andrea Migno. 17° tempo per il portacolori di Snipers che non sfrutta la ghiotta opportunità presentata dall’assenza di Pedro Acosta. Il romagnolo di Snipers sarà costretto ad un’importante rimonta domani.

13.19 La classifica della Q2:

1 52 J. ALCOBA 1:41.194 2 55 R. FENATI +0.212 3 7 D. FOGGIA +0.278 4 11 S. GARCIA +0.279 5 27 K. TOBA +0.285 6 2 G. RODRIGO +0.340 7 23 N. ANTONELLI +0.473 8 40 D. BINDER +0.561 9 43 X. ARTIGAS +0.684 10 5 J. MASIA +0.809

13.16 Jeremy Alcoba in pole! Record della pista per l’iberico davanti a Fenati e Foggia!

13.15 Bandiera a scacchi con ROMANO FENATI al comando! Pole provvisoria per il #55 di Max Racing che detta il passo in 1.41.406! Terzo tempo per Rodrigo alle spalle di Garcia. La prima fila virtuale non ha utilizzato la scia dei rivali.

13.13 Sergio Garcia! Pole senza scie per il portacolori di casa Aspar che senza Pedro Acosta ha l’occasione di recuperare punti preziosi in ottica Mondiale.

13.11 Ultimo tentativo per tutti. Alcoba al momento in pole-position davanti a Toba ed Antonelli.

13.09 Jeremy Alcoba! Pole provvisoria per lo spagnolo di Gresini che beffa Toba ed Antonelli.

13.08 Kaito Toba al comando in 1.41.889! Terzo posto per Antonelli che al momento è il migliore degli italiani.

13.06 Molti piloti rientrano in pit lane. Cambio gomme e nuovo tentativo per la pole-position.

13.05 John McPhee! 1.42.043 è il nuovo best lap della Q2! La classifica è destinata a cambiare nei prossimi minuti.

13.05 Sergio Garcia detta il passo in 1.42.359. Secondo posto per Antonelli davanti a Suzuki.

13.03 I piloti scendono in pista. Da sottolineare l’ingresso in Q2 di Bartolini che non ha mai gareggiato ad Assen.

13.00 Bandiera verde! Scatta la Q2 del GP d’Olanda per la Moto3.

12.58 I piloti si preparano per scendere in pista. Acosta avrà il diritto per una rivalutazione medica per scendere regolarmente in pista nel GP.

12.55 Problemi alla schiena per Pedro Acosta! Lo spagnolo di KTM potrebbe saltare il GP d’Olanda 2021.

12.53 La classifica della Q1:

1 5 J. MASIA 1:41.932 2 43 X. ARTIGAS +0.108 3 20 L. FELLON +0.922 4 28 I. GUEVARA +0.963 5 66 J. KELSO +1.009 6 92 Y. KUNII +1.079 7 31 A. FERNANDEZ +1.230 8 6 R. YAMANAKA +1.254 9 32 T. MATSUYAMA +1.326 10 19 A. IZDIHAR +2.388

12.50 Bandiera a scacchi! Masià svetta in Q1 davanti ad Artigas, Fellon e Guevara.

12.48 Pedro Acosta unfit! Il leader del Mondiale non sarà al via delle qualifiche in seguito all’incidente nelle qualifiche!

12.47 I protagonisti rientrano in pista. Stefano Nepa potrebbe saltare la prova di domani. L’italiano è al momento in ospedale per degli accettamenti.

12.45 I piloti rientrano in pit lane per cambiare le gomme ed iniziare un nuovo tentativo.

12.42 Masià al comando! Lo spagnolo di KTM si conferma in 1.41.932 davanti ad Artigas, Fellon e Kelso. Surra, unico italiano presente, è caduto nei minuti precedenti.

12.42 Masià, Kelso, Yamanaka e Guevara sono virtualmente in Q2.

12.40 Caduta per Surra, nuovo volto di Snipers. Non ci sono conseguenze per il teammate di Andrea Migno.

12.38 I piloti scendono in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici della Q1. Assenti Stefano Nepa e Riccardo Rossi per la caduta di questa mattina. I due sono in ospedale per accertamenti.

12.35 Bandiera verde! Scatta la Q1!

12.33 Non dovrebbe piovere ad Assen oggi pomeriggio. Il cielo è coperto, ma non c’è il rischio di precipitazioni.

12.30 I piloti si preparano per scendere in pista. I migliori 4 di questo turno passano in Q2.

12.27 Abbiamo rischiato di assistere ad un bruttissimo epilogo durante la FP3. Pedro Acosta, Stefano Nepa e Riccardo Rossi sono rimasti coinvolti in un incidente che fortunatamente ha visto illesi i centauri.

12.24 I tempi dei 14 piloti che passeranno direttamente al Q2:

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’41.734 5 13 216.2

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’41.785 14 18 0.051 0.051 212.8

3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’42.135 10 19 0.401 0.350 212.1

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.226 13 13 0.492 0.091 214.3

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.231 16 16 0.497 0.005 213.6

6 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’42.238 8 12 0.504 0.007 214.3

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’42.284 9 12 0.550 0.046 212.1

8 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’42.298 9 14 0.564 0.014 212.5

9 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’42.325 11 13 0.591 0.027 213.6

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’42.360 10 12 0.626 0.035 217.7

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.361 8 10 0.627 0.001 211.3

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.453 7 13 0.719 0.092 211.7

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.496 7 11 0.762 0.043 213.6

14 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’42.551 17 17 0.817 0.055 211.7

12.21 La classifica della FP3 del GP d’Olanda:

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 216.2 1’41.734

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.8 1’41.785 0.051 / 0.051

3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 212.1 1’42.135 0.401 / 0.350

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 214.3 1’42.226 0.492 / 0.091

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.6 1’42.231 0.497 / 0.005

6 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 214.3 1’42.238 0.504 / 0.007

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1’42.284 0.550 / 0.046

8 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 212.5 1’42.298 0.564 / 0.014

9 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 213.6 1’42.325 0.591 / 0.027

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 217.7 1’42.360 0.626 / 0.035

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.3 1’42.361 0.627 / 0.001

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 1’42.453 0.719 / 0.092

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 213.6 1’42.496 0.762 / 0.043

14 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 211.7 1’42.551 0.817 / 0.055

15 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 211.7 1’42.570 0.836 / 0.019

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 216.2 1’42.638 0.904 / 0.068

17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.8 1’42.689 0.955 / 0.051

18 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 212.8 1’42.730 0.996 / 0.041

19 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.6 1’42.832 1.098 / 0.102

20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1’42.931 1.197 / 0.099

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 214.7 1’42.972 1.238 / 0.041

22 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 212.8 1’43.068 1.334 / 0.096

23 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 215.4 1’43.125 1.391 / 0.057

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.5 1’43.196 1.462 / 0.071

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 211.0 1’43.219 1.485 / 0.023

26 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 212.8 1’45.997 4.263 / 2.778

67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 13

12.18 Tutto è pronto per la prima sessione di qualifiche che stabilità i piloti che passeranno direttamente in Q2. I migliori 4 centauri saranno direttamente nella seconda fase.

12.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nona prova del Mondiale.

9.50 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 12.35 per la qualifica del GP d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

9.49 La classifica della FP3:

1 7 D. FOGGIA 1:41.734 2 55 R. FENATI +0.051 3 11 S. GARCIA +0.401 4 17 J. MCPHEE +0.492 5 53 D. ÖNCÜ +0.497 6 22 E. BARTOLINI +0.504 7 23 N. ANTONELLI +0.550 8 52 J. ALCOBA +0.564 9 27 K. TOBA +0.591 10 2 G. RODRIGO +0.626

9.46 Bartolini, Antonelli, Alcoba, Toba, Acosta, Binder, Foggia, Suzuki, Oncu, Mcphee, Rodrigo, Garcia, Migno sono presenti nella Top14.

9.45 Non ci sono conseguenze per i piloti coinvolti. Tutti i piloti ritornano in pit lane con le proprie gambe.

9.43 Attendiamo delle notizie sulla condizione di Riccardo Rossi il più coinvolto nella carambola avvenuta nel corso dell’ultimo giro.

9.42 ATTENZIONE! Brutta caduta poco prima della linea del traguardo! Nepa, Rossi ed Acosta sono rimasti coinvolti nell’incidente.

9.40 Bandiera a scacchi! Attendiamo gli ultimi chilometri per tutti.

9.37 Ultimi giri per tutti. Suzuki è sempre il leader della graduatoria in 1.41.508. Binder è secondo davanti a Foggia.

9.35 Romano Fenati è l’unico in pista. Ricordiamo che l’italiano di Max Racing dovrà scontare una sanzione per un comportamento anti sportivo nella FP2 di ieri.

9.33 La classifica aggiornata prima dell’ultimo tentativo

1 7 D. FOGGIA 1:41.734 2 55 R. FENATI +0.340 3 11 S. GARCIA +0.401 4 22 E. BARTOLINI +0.504 5 2 G. RODRIGO +0.505 6 23 N. ANTONELLI +0.550 7 52 J. ALCOBA +0.564 8 27 K. TOBA +0.591 9 5 J. MASIA +0.627 10 54 R. ROSSI +0.666

9.30 Cambio gomme per tutti in vista dell’ultimo tentativo. Caduta nel frattempo per Surra, nuovo volto di Snipers per questo fine settimana.

9.28 Caduta per Binder, non ci sono conseguenze per lui. Suzuki resta il leader della graduatoria della combinata in 1.41.568.

9.25 Caduta per Izdihar che scivola nell’ultima curva, non ci sono conseguenze per lui. Quasi tutti gli italiani sono nella Top14!

9.22 Il giro veloce della combinata è ancora quello di Suzuki in 1.41.568. Binder, Foggia, Migno, Fenati, Rodrigo, Antonelli, Masià, Acosta, McPhee, Nepa, Garcia, Toba e Rossi sono al momento presenti nella Top14.

9.20 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 1:41.734 2 55 R. FENATI +0.673 3 37 P. ACOSTA +0.719 4 40 D. BINDER +0.762 5 54 R. ROSSI +0.836 6 17 J. MCPHEE +0.987 7 32 T. MATSUYAMA +0.996 8 27 K. TOBA +1.006 9 2 G. RODRIGO +1.032 10 24 T. SUZUKI +1.197

9.17 Pedro Acosta non riesce ad insidiare Suzuki che resta il leader della FP3. Lo spagnolo si colloca ottavo con 885 millesimi dal giapponese di SIC58.

9.15 I meccanici stanno lavorando sulla moto di Suzuki, scivolato nei primi metri della FP3. Attenzione a Pedro Acosta che ha iniziato il giro veloce con la gomma nuova.

9.12 Terzo posto per Dennis Foggia nella combinata. Ottimo passo per il portacolori di Leopard che ha dato spettacolo anche nel GP di Germania di settimana scorsa.

9.11 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 1:41.975 2 55 R. FENATI +0.432 3 6 R. YAMANAKA +0.663 4 31 A. FERNANDEZ +0.714 5 17 J. MCPHEE +0.746 6 27 K. TOBA +0.765 7 28 I. GUEVARA +0.944 8 24 T. SUZUKI +0.956 9 52 J. ALCOBA +1.028 10 82 S. NEPA +1.093

9.09 Scivolata anche per Tatsuki Suzuki che imposta male la curva 7. Non ci sono conseguenze per il giapponese di SIC58 che al momento guida la combinata in 1.41.568.

9.08 Seconda scivolata del week-end per Jaume Masià. Lo spagnolo si rialza senza conseguenze.

9.06 La graduatoria della FP2 di ieri:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.1 1’41.568

2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.3 1’41.657 0.089 / 0.089

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.6 1’42.004 0.436 / 0.347

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 209.5 1’42.398 0.830 / 0.394

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.6 1’42.421 0.853 / 0.023

6 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’42.429 0.861 / 0.008

7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 215.8 1’42.503 0.935 / 0.074

8 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 212.1 1’42.506 0.938 / 0.003

9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 213.6 1’42.525 0.957 / 0.019

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.5 1’42.563 0.995 / 0.038

11 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 213.2 1’42.581 1.013 / 0.018

12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 209.5 1’42.688 1.120 / 0.107

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 212.1 1’42.697 1.129 / 0.009

14 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 211.0 1’42.826 1.258 / 0.129

15 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 212.8 1’42.862 1.294 / 0.036

16 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 211.0 1’42.888 1.320 / 0.026

17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 209.9 1’42.893 1.325 / 0.005

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 211.3 1’42.915 1.347 / 0.022

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1’42.966 1.398 / 0.051

20 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 212.1 1’43.025 1.457 / 0.059

21 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 211.0 1’43.211 1.643 / 0.186

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 209.9 1’43.397 1.829 / 0.186

23 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.9 1’43.721 2.153 / 0.324

24 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 209.2 1’43.902 2.334 / 0.181

25 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 209.9 1’44.055 2.487 / 0.153

26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.8 1’44.056 2.488 / 0.001

27 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 211.7 1’44.308 2.740 / 0.252

9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti in pista sin da subito.

9.00 Bandiera verde! Segnaliamo la penalità in gara che dovranno scontare i due piloti del Max Racing per guida pericolosa nella FP2 di ieri pomeriggio.

8.57 Inizia l’attività in quel di Assem. Il sole splende, la pista dovrebbe permettere di migliorare i riferimenti della combinata dopo la FP2 di ieri pomeriggio.

8.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Olanda. I piloti si preparano a scendere in pista ad Assen.

Presentazione GP d’Olanda Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nona prova del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato dopo le due interessanti sessioni viste ieri.

Il giapponese Tatsuki Suzuki è il leader della graduatoria combinata. Il nipponico detta il passo con il tempo di 1.41.568, una prestazione che ha preceduto una brutta scivolata nella parte conclusiva della pista.

Secondo posto al momento per il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard), il migliore della FP1. Ottimi riscontri anche per Andrea Migno (Snipers) e Romano Fenati (Max Racing), rispettivamente quarto e quinto.

Appuntamento alle 9.00 per la FP3 del GP d’Olanda, sessione che potrebbe completamente ribaltare la graduatoria combinata che stabilità i 14 piloti che passeranno in Q2 domani pomeriggio. Un saluto a tutti!

Foto: MotoGP Press