WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti in semifinale! Battuta una menomata Wang in due set

Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del WTA 250 di Guangzhou! La romagnola resiste nel primo set e dilaga nel secondo: battuta Wang Xiyu con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. La cinese è apparsa in evidente disarmo fisico specie dal secondo parziale in poi per qualche problema al collo, che l’ha condizionata al servizio. L’azzurra affronterà la statunitense Dolehide domani: sarà il primo confronto assoluto tra le due giocatrici.

Il primo set comincia meglio per Wang che sembra avere qualcosa in più all’interno degli scambi: è più incisiva ed aggressiva, riesce a prendere il comando del gioco e a mettere Bronzetti sulla difensiva. La cinese non riesce però a tradurre questo dominio in un punteggio a suo favore: spreca due palle break nel secondo gioco, altre due sul 2-1 e un’altra del contro-break sul 3-4. Bronzetti dal canto suo è brava a resistere alle accelerazioni della sua avversaria, a giocare un match solido e a sfruttare l’unica opportunità che si era procurata sul 3-3 per indirizzare il set dalla sua parte e vincerlo per 6-4.

Wang dopo il primo set appare piuttosto sfiduciata e commette sempre più errori anche all’interno del palleggio, specie con il dritto. Bronzetti va subito avanti di un break e nel terzo gioco i break diventano due con addirittura tre doppi falli commessi dalla cinese che nel game prima in risposta non era riuscita a sfruttare uno 0-30. Wang è sempre più ferma e in difficoltà dal punto di vista fisico, in difficoltà all’altezza del collo e piuttosto sulle gambe negli spostamenti, chiamando più volte l’intervento del medico perché in preda quasi a degli svenimenti. Bronzetti va avanti sul 5-0, poi perde il servizio nel sesto gioco con la cinese che ha un sussulto d’orgoglio, ma è brava a chiudere sul 6-1.

Numeri che sono tutti dalla parte di Bronzetti che ha annullato 6 palle break su 7, ha ottenuto il 67% di punti quando ha messo in campo la prima e ha commesso un solo doppio fallo contro i sei della sua avversaria.