MotoGP, risultati e classifica FP4 GP Olanda: Quartararo davanti a tutti, 12° Valentino Rossi

Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la quarta ed ultima sessione delle prove libere (30′) della MotoGP del GP d’Olanda: si corre ad Assen dove, tra pochi minuti, ci sarà l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 27 giugno.

Come al solito, infatti, erano stati i tempi combinati al termine delle FP3 ad aver già determinato i piloti qualificati alla Q2 (10 in MotoGP), mentre a breve la Q1 designerà gli ultimi centauri (2 per la MotoGP) che si potranno giocare la possibilità, a seguire, di lottare per la prima piazzola al via.

CLASSIFICA FP4

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1’32.513

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.0 1’32.717 0.204 / 0.204

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1’32.945 0.432 / 0.228

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.7 1’32.949 0.436 / 0.004

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.0 1’33.041 0.528 / 0.092

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.8 1’33.103 0.590 / 0.062

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.0 1’33.134 0.621 / 0.031

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.4 1’33.164 0.651 / 0.030

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 309.0 1’33.255 0.742 / 0.091

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 311.4 1’33.265 0.752 / 0.010

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’33.278 0.765 / 0.013

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.9 1’33.280 0.767 / 0.002

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1’33.677 1.164 / 0.397

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 311.4 1’33.678 1.165 / 0.001

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 306.7 1’33.682 1.169 / 0.004

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 303.7 1’33.812 1.299 / 0.130

17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 310.6 1’33.856 1.343 / 0.044

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 310.6 1’34.161 1.648 / 0.305

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 1’34.265 1.752 / 0.104

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.4 1’34.421 1.908 / 0.156

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 308.3 1’34.447 1.934 / 0.026

22 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 299.2 1’34.499 1.986 / 0.052

Foto: MotoGP.com Press