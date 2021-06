Moto3, risultati FP1 GP Germania 2021: John McPhee svetta al Sachsenring, 4° Nepa, 6° Foggia, 8° Migno

John McPhee inizia con il piede giusto il suo fine settimana teutonico ed è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato del Sachsenring, dominato da un clima estivo con 29° già a livello di atmosfera e 35° sull’asfalto, il britannico del team Honda Petronas stampa un interessante 1:26.739 proprio sotto la bandiera a scacchi, distanziando di 113 millesimi il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) forse il pilota più costante di questa mattina in Sassonia.

Terzo crono per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) in 1:27.109 a 370 millesimi da McPhee. Distacchi stranamente pesanti nella classe più leggera (pensando anche alla conformazione del tracciato tedesco), con Stefano Nepa (KTM BOE) quarto a ben 550 millesimi, davanti al leader della classifica generale, lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) quinto in 1:27.336, davanti al nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) sesto con il tempo di 1:27.504 a 762 millesimi.

Stesso riferimento per il ceco Filip Salac (Honda Snipers) che precede il compagno di scuderia Andrea Migno in 1:7.593 a 854. Nono il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 922 millesimi dalla vetta, quindi è decimo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 940. Si ferma in undicesima posizione Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) in 1:27.699 a 960 millesimi, davanti al duo spagnolo composto da Jeremy Alcoba (Honda Gresini) e Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a poco più di un secondo dalla vetta. Non va oltre la ventunesima posizione Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.587 da McPhee, quindi venticinquesimo Elia Bartolini (KTM Avintia Esponsorama) a 2.878.

A questo punto la classe più leggera si prende una pausa e si concentra in vista della seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 13.15. per darci un quadro più completo dei valori in pista sul tracciato del Sachsenring.

CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA 2021 – MOTO3

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’26.739

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1’26.852 0.113 / 0.113

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’27.109 0.370 / 0.257

4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 207.6 1’27.289 0.550 / 0.180

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’27.336 0.597 / 0.047

6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.0 1’27.501 0.762 / 0.165

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 205.3 1’27.501 0.762

8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 206.1 1’27.593 0.854 / 0.092

9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 203.3 1’27.661 0.922 / 0.068

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1’27.679 0.940 / 0.018

11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1’27.699 0.960 / 0.020

12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 206.8 1’27.798 1.059 / 0.099

13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’27.847 1.108 / 0.049

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 206.1 1’27.849 1.110 / 0.002

15 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.5 1’27.855 1.116 / 0.006

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1’27.882 1.143 / 0.027

17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 205.7 1’27.975 1.236 / 0.093

18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 209.7 1’27.988 1.249 / 0.013

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 204.5 1’28.120 1.381 / 0.132

20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 205.7 1’28.319 1.580 / 0.199

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 205.7 1’28.326 1.587 / 0.007

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.5 1’28.392 1.653 / 0.066

23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 205.7 1’28.741 2.002 / 0.349

24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1’28.986 2.247 / 0.245

25 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1’29.617 2.878 / 0.631

26 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 204.1 1’30.849 4.110 / 1.232

Credit: MotoGP.com Press