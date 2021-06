MotoGP in tv, orari GP Germania 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Quest’oggi, venerdì 18 giugno, sul tortuoso tracciato del Sachsenring si accenderanno i motori delle MotoGP, delle Moto2 e delle Moto3. È tempo, infatti, della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania, ottavo atto della stagione 2021 del Motomondiale. Sull’angusta pista tedesca non ci sarà invece la MotoE, che farà il suo ritorno in azione settimana prossima in Olanda.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10

In MotoGP è ormai evidente come l’uomo da battere sia Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha comanda la classifica iridata con un margine di 14 punti sul connazionale della Ducati Johann Zarco, il quale però va ancora alla caccia del primo successo della carriera. Il titolo sarà un affare tutto francese? Sono sicuramente in forte disaccordo con quest’idea Jack Miller e Francesco Bagnaia, ai quali non farà piacere vedere un centauro di una squadra satellite davanti a loro, dotati delle due moto del factory team. Va però rimarcato come il Sachsenring sia, da 11 anni, terreno di conquista della Honda, soprattutto per merito di Marc Marquez. Lo spagnolo e la Casa dell’Ala dorata potrebbero essere gli autentici outsider di un weekend tutto da vivere. Come seguire le prove libere in TV?

Guarda il GP di Germania di MotoGP su DAZN: offerta speciale a 9,99 euro fino al 30 giugno e due mesi in regalo.

TV GRATIS IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura televisiva gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP GERMANIA 2021 MOTOMONDIALE – PALINSESTO VENERDI’

GUIDA TV8

Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro delle prove libere del venerdì.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

REPLICHE SU SKY SPORT MOTOGP (208)

Replica PL 1 MotoGP: ore 12.00

Repliche PL 2 MotoGP: ore 16.10, ore 19.30, ore 23.00, ore 4.30, ore 7.10

Repliche PL 2 Moto2: ore 17.00, ore 21.15, ore 2.15, ore 6.00

Repliche PL2 Moto3: ore 18.45, ore 0.45, ore 3.15

Foto: MotoGPpress.com