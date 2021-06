LIVE Italia-Australia 25-20 25-22 10-4, Nations League volley in DIRETTA: gli azzurri partono bene nel quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23-13 MONSTER BLOCK MICHIELETTOOOO!!!!!!!

22-13 Missile di Pinali!!!! Un bolide che inchioda la difesa australiana!

21-13 Fuori di pochissimo il servizio di Cavuto.

21-12 Cavuto!!!!!! Diagonale strettissima e potentissima dell’azzurro!

20-12 Muro di Butler.

20-11 Pallonetto delicatissimo di Michieletto da seconda linea che beffa gli australiani.

19-11 Diagonale stretta vincente di Senica.

19-10 Diagonale out di Senica, il videocheck dimostra che non c’è tocco del muro.

18-10 Fast out di O’Dea.

17-10 Pallonetto millimetrico e spettacolare di Cavuto che beffa la difesa australiana.

16-10 O’Dea gioca un primo tempo rivedibile ma la deviazione del muro si spegne nel campo dell’Italia.

16-9 Lungo il servizio di Dosanjh.

15-9 In rete il servizio di Sbertoli.

15-8 Difesa pazzesca dell’Italia e Michieletto tira giù un diagonale sontuoso!

14-8 Primo tempo perfetto di Galassi!!!!!!!

13-8 Scintille in campo. Dosanjh dopo un contrasto a muro mette giù ed esulta in maniera veemente in faccia agli azzurri che rispondono per le rime. Richiamati dall’arbitro i capitani Sbertoli e Mote per riportare ordine in campo.

13-7 Scambio abbastanza convulso, alla fine Dosanjh colpisce praticamente senza opposizione.

13-6 Pipe di Cavuto che passa tra le mani del muro australiano!

12-6 Ancora un primo tempo vincente di Mote che prende in controtempo il muro azzurro.

12-5 L’Italia difende bene, Sbertoli pulisce un pallone complicato e Mosca dal centro inchioda un bolide!

11-5 Pipe sontuosa di Michieletto!!!!!!!!!

10-5 Ottima fast di Mote.

10-4 Palleggio falloso sanzionato all’Australia.

9-4 Difesa favolosa di Pinali, sulla ricostruzione Mosca passa con una fast tra le mani del muro!

8-4 Bravissimo Cavuto a sistemare con un pallonetto spinto una palla non perfetta di Sbertoli!

7-4 L’Australia restituisce il favore!

6-4 Errore al servizio dell’Italia.

6-3 Scatenato Galassi! Questa volta i meccanismi per il primo tempo non funzionano bene ma l’azzurro inventa un pallonetto fantastico.

5-3 Peccato per l’Italia! Gli azzurri non riescono a contrattaccare dopo aver difeso bene e Aubrey trova la diagonale stretta vincente.

5-2 ACEEEEEEEEE MICHIELETTOOOOOOOOOO!!!!

4-2 Gli azzurri difendono alla grande e Galassi trova il primo tempo vincente!!!!!

3-2 Galassi è bravissimo a mettere giù una palla vagante nei pressi del nastro.

2-2 Bomba da seconda linea di Butler che passa tra le mani del muro.

2-1 Out l’attacco di Taylor.

1-1 Galassi di potenza dal centro!!!!!!

0-1 Michieletto tocca a muro palla out.

INIZIA IL TERZO SET

25-22 GALASSIIIIIIIII!!!! CHE BOMBA!!!!! Secondo set agli azzurri!!!!

24-22 Che confusione!!!!! L’Italia tiene a muro ma non riesce a ricostruire, sciupato il primo set point.

24-21 Regalo ancora dal servizio dell’Australia. Tre set point per gli azzurri.

23-21 In rete il servizio di Vitelli.

23-20 MONSTER BLOCK MICHIELETTOOOOOOO!!!!! Potrebbe essere l’allungo decisivo.

22-20 PINALI FULMINA IL MURO AUSTRALIANO CON UN BOLIDE DA SECONDA LINEA!!!!!

21-20 Cavuto tocca a rete ma la palla termina out.

21-19 Regalo dal servizio anche da parte degli australiani.

20-19 Pinali forza dal servizio e sbaglia.

20-18 Meraviglioso Sbertoli che serve un cioccolato a Pinali che tira giù una sassata in diagonale.

19-18 Gli azzurri non affondano in attacco e sul pallonetto di Smith il muro tocca ma la palla termina giù.

19-17 Errore al servizio dell’Italia. Troppi regali dai nove metri!

19-16 Galassi in diagonale stretta!!!

18-16 Fast di Dosanjh che rimane in campo di pochi centimetri.

18-15 ACEEEEEEEEEE MICHIELETTOOOOOOOOO!!!! Gli azzurri allungano.

17-15 Pessima ricezione degli australiani, sul contrattacco Sbertoli trova perfettamente Galassi che dal centro non sbaglia!

16-15 Butler prova il mani out ma il muro azzurro non tocca.

15-15 Primo tempo perfetto di Galassi!!!!

14-15 Taylor colpisce in diagonale!

14-14 Bolide di Pinali!!!!!!!!! Parallela perfetta!

13-14 Bomba in diagonale di Graham che piega le mani di Cavuto.

13-13 Che confusione sia da una parte che dall’altra. Alla fine Michieletto riesce a metter giù un pallone vagante.

12-13 Errore al servizio degli azzurri, neanche a dirlo.

12-12 Italia ancora imprecisa in attacco, il primo tempo di Trent si spegne in rete.

11-12 Sputata dal nastro il primo tempo di Mosca.

11-11Parallela profonda di Smith!

11-10 ACEEEEEEEEE PINAAAAAALIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

10-10 Bomba incredibile da seconda linea di Michieletto!

9-10 Primo tempo vincente di Dosanjh.

9-9 Finalmente una manovra offensiva degna dell’Italia. Bellissima pipe di Michieletto!

8-9 Dosanjh stampa il muro in faccia a Cavuto.

8-8 Lungo il servizio di Michieletto. Troppo imprecisi gli azzurri dai nove metri.

8-7 Difesa meravigliosa di Balaso e Cavuto in equilibrio precario riesce a giocare un gran mani fuori.

7-7 Primo tempo devastante di Galassi!!!!!!!

6-7 Lungo di pochissimo il servizio di Sbertoli.

6-6 Botta di Pinali deviata da Taylor, la palla termina out.

5-6 Parallela di Taylor che trova il tocco del muro azzurro, palla out.

5-5 Si sblocca l’Italia grazie a un errore dal servizio degli australiani.

4-5 Italia non proprio impeccabile in costruzione, Michieletto prova a giocare un mani out ma la palla toccata da Graham finisce in campo.

4-4 Il videocheck mostra che il tocco non c’è: punto all’Australia.

5-3 Scambio lunghissimo, alla fine Michieletto tira out ma c’è un tocco a muro.

4-3 Potentissima fast di Smith che passa tra le mani del muro italiano.

4-2 Ancora un errore dai nove metri dell’Australia. Brutto inizio di set.

3-2 Si ferma sul nastro il servizio di Pinali.

3-1 In rete il servizio di Mote.

2-1 Bravo Mote a giocare con le mani di Pinali.

2-0 L’Australia sbaglia tutto in costruzione e viene fischiato fallo di palleggio.

1-0 Bravo Michieletto in diagonale a beffare il muro australiano.

INIZIA IL SECONDO SET!

25-20 Graham sparacchia out!!!!!!!! Primo set Italia!!!!!

24-20 Un po’ alto il pallone di Sbertoli servito a Michieletto che si arrangia con una sorta di pallonetto. Quattro set point per gli azzurri.

23-20 Michieletto contenuto due volte dal muro australiano, alla fine ci pensa O’Dea Trent a metterla giù di potenza.

23-19 Lungo il servizio di Cavuto.

23-18 Colpo arrotato di Pinali che non lascia scampo al muro australiano.

22-18 Parallela sporca di Taylor che tocca la riga laterale.

22-17 Bomba in diagonale di Cavuto che trova la deviazione del muro e la palla si insacca.

21-17 Dosanjh gioca con le mani del muro azzurro e con un po’ di fortuna porta a casa il punto.

21-16 Cavuto colpisce in diagonale.

20-16 Errore al servizio degli azzurri.

20-15 Pinali è lesto a giocare un mani out.

19-15 Pipe vincente di Graham. Il muro azzurro in colpevole ritardo.

19-14 Ottima diagonale di Pinali da posto 2!

18-14 Cavuto non passa e Smith gioca un colpo tra le mani del muro che cade nel campo degli azzurri.

18-13 Primo tempo vincente di O’Dea Trent!

18-12 Regalo dai nove metri dell’Australia.

17-12 Fast di Mote che resta in campo di un soffio.

17-11 MOSCAAAAAAAAA MONSTER BLOOOOCK!!!!!

16-11 Imperioso Mosca dal centro non lascia scampo agli avversari.

15-11 Mosca si fa anticipare da Donsajh su una palla contesa a rete.

15-10 Cavuto viene contenuto dal muro ma l’attacco in diagonale di Trent finisce larghissimo.

14-10 Errore al servizio Italia.

14-9 Pinali tira forte la deviazione del muro australiano finisce out.

13-9 Buon primo tempo di Trent.

13-8 Smith serve lunghissimo, palla out.

12-8 Ace Smith!

12-7 Gli azzurri difendono ancora molto bene ma viene fischiata invasione a Michieletto.

12-6 Errore al servizio dell’Australia.

11-6 Galassi beffato nel contrasto a muro.

11-5 Il tocco a muro di Sbertoli finisce out.

11-4 Azzurri impenetrabili, Michieletto dopo una buona ricostruzione gioca una diagonale piazzata.

10-4 Confusione in attacco per gli australiani che regalano un punto prezioso agli azzurri. Time out per la nazionale oceanica.

9-4 Difesa incredibile dell’Italia e Sbertoli è estremamente intelligente a giocare il mani out.

8-4 Primo tempo praticamente perfetto di Mosca!!!

7-4 Bella diagonale lunga di Graham che passa tra le mani del muro.

7-3 Ottimo Michieletto che vince un contrasto a muro e mette giù.

6-3 Splendida parallela di Pinali!

5-3 Graham tira forte da seconda linea, il muro azzurro tocca ma la palla termina out.

5-2 Senioa prova ad appoggiare sulle mani del muro azzurro ma sbaglia.

4-2 Grandissima confusione sia da una parte che dall’altra, alla fine Mosca è il più lesto a mettere giù.

3–2 Invasione fischiata all’Australia.

2–2 Graham passa tra le mani del muro.

2-1 Ottima diagonale stretta di Galassi.

1-1 Errore al servizio dell’Italia.

1-0 Buona trama chiusa da un bel colpo di Pinali.

SI COMINCIA

16.29 E’ il momento della presentazione delle squadre.

16.25 Mancano pochi minuti all’inizio del match.

16.20 Un’occasione assolutamente da non perdere per gli azzurri.

16.15 La nazionale oceanica nelle otto partite giocate sin qui ha portato a casa solo due set.

16.10 Gli azzurri andranno a caccia del quarto successo nella manifestazione.

16.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sfida di Nations League tra Italia e Australia.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sfida tra Italia-Australia di Nations League di volley maschile. Gli azzurri andranno a caccia del quarto successo nella manifestazione mentre la nazionale asiatica è ancora ferma al palo. Un match sulla carta che vede decisamente favoriti i ragazzi di Antonio Valentini, ricordiamo che Gianlorenzo Blengini ha scelto di non sedere in panchina nel corso del torneo.

Nonostante siano tanti i big assenti, l’Italia può contare su giocatori di grande talento come ad esempio Alessandro Michieletto, Gabriele Nelli, Gianluca Galassi, Giulio Pinali, Lorenzo Cortesia, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto e Riccardo Sbertoli.

Sin qui gli azzurri hanno avuto un andamento altalenante condizionato da prestazioni di ottimi livello seguite da altre decisamente poco convincenti. La gara di oggi contro la nazionale oceanica è una grande occasione per tornare al successo dopo la sconfitta di ieri al tie-break contro il Giappone.

Foto: FIVB