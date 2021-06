Volley, Nations League 2021: Italia-Australia 3-0, gli azzurri infilano la quarta vittoria. Pinali top-scorer

L’Italia è tornata al successo nella Nations League 2021 di volley maschile. Dopo il ko di ieri al tie-break contro il Giappone, gli azzurri si sono ampiamente riscattati contro l’abbordabile Australia e si sono imposti con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-14). La nostra Nazionale ha regolato il fanalino di coda del torneo, ancora a secco di affermazioni, e ha così infilato il quarto successo in nove partite disputate (11 punti).

L’Italia aggancia così l’Argentina all’undicesimo posto in classifica generale e continua a sperare in una difficile qualificazione alle semifinali, ma l’obiettivo è sempre più complicato da raggiungere quando mancano soltanto sei partite al termine della stagione regolare. Polonia, Brasile e Slovenia hanno già ottenuto 7 vittorie, stasera potrebbe arrivare il settimo sigillo anche per la Francia (impegnata con il Canada).

Il gruppo mostra comunque costanti passi in avanti nella “bolla” di Rimini e lascia intravedere aspetti importanti per il prossimo futuro. Va ricordato che il CT Chicco Blengini ha deciso di utilizzare giovani e seconde linee per questa competizione, mentre lo stesso tecnico e tutti i big sono impegnati a Roma in un collegiale di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra l’opposto Giulio Pinali (12 punti, preferito a Gabriele Nelli) e il centrale Gianluca Galassi (12) affiancato da Leandro Mosca (6). Schierati gli schiacciatori Alessandro Michieletto (10) e Oreste Cavuto (5). Tra le fila degli oceanici il migliore è stato Luke Smith (8).

Foto: FIVB