LIVE Austria-Macedonia 3-1, Europei calcio 2021 in DIRETTA: Gregoritsch ed Arnautovic decisivi, Pandev non basta

20.02 È tutto per la Diretta Live di Austria-Macedonia del Nord. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima!

20.01 Le pagelle della partita.

AUSTRIA: Bachmann 6; Lainer 6,5 (90+3′ Baumgartlinger sv), Dragovic (46′ Leinhart 6), Hinteregger 6, Ulmer 6; Baumgartner 5,5 (58′ Gregoritsch 7), Laimer 6, Schlager 6 (90+4′ Ilsanker sv), Alaba 7; Sabitzer 7; Kalajdzic 5,5 (58′ Arnautovic 6,5).

MACEDONIA DEL NORD: Dimitrievski 5; S. Ristovski 6,5, Velkovski 6,5, Musliu 6,5 (87′ M. Ristovski sv); Nikolov 5,5 (64′ Bejtulai 5), Bardhi 5,5 (82′ Trickovski sv), Ademi 6, Elmas 6,5, Alioski 5,5; Pandev 6, Trajkovski 5,5 (64′ Kostadinov 5).

19.53 Fischio finale! L’Austria vince per la prima volta agli Europei, lo fa contro la Macedonia del Nord per 3-1. Apre Lainer, pareggia Pandev, ma nella ripresa Gregoritsch ed Arnautovic portano i primi 3 punti al ct Foda.

90+4′ Ultimo cambio nell’Austria: fuori Schlager, dentro Ilsanker.

90+4′ Stanno per scadere i 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

90+3′ Penultimo cambio nell’Austria: fuori Lainer, autore dell’1-0 momentaneo, dentro Baumgartlinger.

90+2′ Con il gol del 3-1, l’Austria ha segnato così più gol a Euro 2020 rispetto a quanto fatto nelle precedenti 6 partite agli Europei.

90+1′ Laimer si trova da solo davanti Dimitrievski. Vuole superarlo, ma stavolta il portiere macedone ci mette il guantone da terra.

90′ Bejtulai sbaglia il retropassaggio: Arnautovic ruba il pallone, supera Dimitrievski e segna il gol del 3-1!

89′ TRIS DELL’AUSTRIA CON ARNAUTOVIC!

89′ Bachmann perde tempo nel rinvio, Alioski lo aiuta a recuperare il pallone. Fischi per il portiere austriaco.

89′ L’Austria abbassa il baricentro e adesso si difenda, la Macedonia si affida ad Alioski ed Elmas.

88′ Punizione Macedonia con Alioski dalla destra: il pallone attraversa tutta l’area di rigore, il neo entrato Milan Ristovski non la prende di testa.

87′ Ultimo cambio nella Macedonia: fuori Musliu, dentro l’attaccante Milan Ristovski.

86′ Alla battuta, deve uscire Dimitrievski. Poi Lainer abbatte Ademi, ammonito.

85′ Angolo conquistato da sinistra per l’Austria dopo un servizio di Sabitzer. Alaba alla battuta.

84′ Alioski serve Elmas, che viene chiuso perfettamente in scivolata da Lainer.

83′ Punizione per l’Austria conquistata a centrocampo. La Nazionale di Foda, però, deve stare attenta agli attacchi macedoni.

82′ Cambio nella nord Macedonia: fuori Bardhi, dentro Trickovski.

81′ L’Austria ritrova il vantaggio e adesso punta a vincere la sua prima partita alla sua terza partecipazione assoluta in un Europeo.

80′ Così come in occasione del gol di Lainer, anche Gregoritsch mostra una maglia dell’Austria con scritto: “Eriksen, stay strong”, “Eriksen, tieni duro”.

79′ David Alaba, dalla sinistra, butta in mezzo un traversone profondo e morbido per Gregoritsch che, di prima, anticipa Dimitrievski in tuffo: 2-1!

78′ GREGORITSCH, AUSTRIA DI NUOVO AVANTI!

77′ Lainer butta via un altro pallone. Chiude Ristovski, uno tra i migliori in campo.

76′ L’Austria continua a dar fastidio con pazienza.

75′ La Macedonia del Nord riparte, seppur non proprio con velocità, in contropiede: Alioski va in mezzo per Elmas che non riesce a calciare bene. Anche Bachmann è costretto spazzare via.

74′ Sabitzer fermato sulla sinistra, ma si riparte subito.

73′ Bardhi propone in mezzo dalla destra, una deviazione austriaca favorisce Alioski ma il suo tiro al volo è prontamente respinto.

71′ Elmas fermato nuovamente con esperienza da Alaba, riparte l’Austria.

70′ Bel pallone in mezzo di Alioski per Elmas, che adesso fa la punta, ma al momento del tiro viene anticipato. Kostadinov ha preso il suo posto a centrocampo.

69′ Schlager ci prova da fuori dopo aver ricevuto palla dalla sinistra. Calcia male, pallone sugli spalti.

69′ L’Austria non molla e continua le proprie manovre.

68′ Sul calcio d’angolo, prova a staccare Sabitzer ma la palla è difficile da angolare.

67′ Dal limite dell’area, Arnautovic allarga sulla destra per Lainer. Il suo cross è deviato da Ademi.

66′ Alaba propone in profondità, Dimitrievski in tuffo esce i pugni.

65′ Ottima risposta di Dimitrievski dopo una deviazione in area di Gregoritsch!

65′ Doppio cambio anche nella Nord Macedonia: fuori Trajkovski e Nikolov, dentro Kostadinov e Bejtulai.

64′ Chance per la Macedonia! Bardhi mette in mezzo, Nikolov prova lo scavetto su Bachmann ma il pallone viene respinto.

63′ Lainer stoppa Alioski in corsa. Rimessa laterale da sinistra per la Macedonia.

62′ Trajkovski scappa in contropiede, Hinteregger lo ferma immediatamente.

61′ Il neo entrato Arnautovic prova a servire di tacco i compagni in area ma non ci riesce.

60′ Pandev cerca Trajkovski, che viene fermato senza fallo. L’Austria continua col giro palla.

58′ Ufficiali i cambi nell’Austria: fuori Baumgartner e Kalajdzic, dentro Gregoritsch e Arnautovic.

57′ Pronto ad entrare nell’Austria il desiderio del Bologna: Marko Arnautovic.

56′ Dimitrievski blocca un altro pallone ma si fa male. Staff medico macedone in campo.

55′ Attacca l’Austria, palloni in aria: anche Dimitrievski è costretto a uscire con i pugni, per ben due volte.

54′ Baumgartner perde palla sulla sinistra, quasi a creare un’azione pericolosa per l’Austria.

52′ Alioski va a terra ma simula il fallo (che non c’è) di Lainer. Il giocatore del Leeds viene ammonito.

51′ Elmas prova ad allungarsi il pallone dalla sinistra, c’è anche Pandev che nel ricevere il pallone commette fallo su Leinhart.

50′ Alioski e Trajkovski non s’intendono sulla sinistra. L’Austria ha modo di ripartire.

49′ BACHMANN! Che rischio, Nikolov gli stava rubando il pallone davanti la porta!

48′ Discesa non convinta di Hinteregger sulla sinistra, l’Austria finisce per combattere in mezzo al campo con gli avversari.

47′ La Nord Macedonia conquista una punizione sulla sinistra. Trajkovski stava andando verso la porta ma la difesa dell’Austria è brava a chiuderlo.

46′ Si riparte con il secondo tempo!

19.03 Cambio nell’Austria: fuori Dragovic, dentro Leinhart.

19.02 Le due Nazionali rientrano in campo.

18.47 Finisce il primo tempo: 1-1 tra Austria e Macedonia del Nord. Apre le marcature un bel gol di Lainer al 18′, pareggia Pandev al 28′ su un regalo della difesa austriaca.

45+2′ L’Austria chiude in attacco per ottenere qualcosa di importante a fine primo tempo.

45+1′ Sono 2 i minuti di recupero.

45′ Laimer calcia di prima al volo per Lainer in mezzo all’area ma viene anticipato da Velkovski.

45′ Dragovic rientra in campo, niente di grave.

44′ L’ex Dinamo Kiev rimane a terra, assistito dallo staff sanitario austriaco.

43′ Dragovic cade a terra dopo uno scontro con Trajkovski. L’ex Palermo viene ammonito.

41′ Sabitzer prova il taglio per Baumgartner con quest’ultimo che si scontra con Velkovski.

40′ Lainer scatta sulla destra, ma il suo cross non trova Kalajdzic. Lo anticipa Velkovski.

38′ Elmas e Alioski lottano per conquistare il pallone sulla sinistra, ma finiscono per commettere fallo.

37′ Ristovski ci prova dalla distanza ma il pallone va alto.

36′ Sabitzer non si intende con Baumgartner, e la Macedonia riparte, sopratutto dalla sinistra.

34′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per l’Austria, Hinteregger subisce fallo da Musliu.

33′ La Macedonia non ha molte idee e finisce per buttare il pallone in fallo laterale.

32′ L’Austria non ci sta e conduce il pallone verso la porta di Dimitrievski.

30′ È il 38esimo gol in Nazionale per Pandev. Esattamente nel giugno di 20 anni fa, all’età di 17 anni, fece il proprio debutto in una competizione internazionale.

29′ Tutto nasce da un lancio di Alioski dalla sinistra, due giocatori dell’Austria vedono rimbalzare il pallone su di loro. E allora si avventa centralmente Trajkovski ma viene fermato da Bachmann, male. Perché il pallone rimane lì e Pandev non può che mettere dentro a porta vuota: 1-1!

28′ PAREGGIO DELLA NORD MACEDONIA CON PANDEV!

26′ Sugli sviluppi, i macedoni si trovano in fuorigioco per poter colpire di testa.

25′ Fallo di Hinteregger su Bardhi nella fascia destra. Punizione Nord Macedonia.

24′ La Macedonia del Nord avanza piano piano per recuperare metri.

23′ Velkovski recupera in scivolata un gran pallone in difesa sugli attacchi austriaci.

22′ Ancora l’Austria, ancora Sabitzer dalla sinistra! Cross in mezzo per Kalajdzic, Dimitrievski para in due tempi.

20′ La Nord Macedonia prova a riscattarsi. Lancio in profondià per Trajkovski, che però si trova in fuorigioco.

18′ AUSTRIA IN VANTAGGIO! Sabitzer apre dalla sinistra con un pallone morbido per Lainer. Sul secondo palo, arriva la zampata vincente che batte Dimitrievski: 1-0!

17′ Hinteregger viene fermato da Ristovski che serve Ademi. Con una girata, se ne va palla al piede e conquista anche un calcio di punizione.

16′ Altro servizio sbagliato stavolta di Alioski. Kalajdzic ci prova dalla distanza ma il tiro viene respinto subito.

15′ Il napoletano Elmas perde palla nella propria metà campo, l’Austria riparte con la costruzione dal basso.

14′ Pandev atterrato a centrocampo, si continua a giocare.

13′ Adesso tocca all’Austria.

12′ La Macedonia del Nord prova a fare un po’ di possesso palla per prendere più confidenza con la partita.

10′ Bardhi vuole verticalizzare per Pandev, ma il genoano resta più defilato.

9′ Lancio dalla destra verso l’altissimo Kalajdzic, pallone a Dimitrievski.

7′ Lainer si appoggia su Alioski, è fallo.

6′ Gran recupero palla di Musliu per far costruire ai compagni un’azione sulla fascia di destra.

5′ Risponde la Nord Macedonia con un pallone basso di Alioski dalla sinistra ma levato via dalla difesa austriaca.

4′ Lainer non riesce ad arrivare sul pallone dopo un lancio in profondità. Rimessa dal fondo per Dimitrievski.

3′ Primi tentativi per l’Austria, in maglia nera e pantaloncini verde acqua, di avanzare verso l’area della Macedonia del Nord, in completo bianco.

2′ Entrambe le squadre si sono già scontrate nella fase di qualificazione: doppia vittoria per l’Austria (4-1 a Skopje, 2-1 a Vienna).

1′ Batte l’Austria: si parte!

17.59 Quasi tutto pronto per il calcio d’inizio.

17.58 Applausi scroscianti del pubblico presente alla National Arena di Bucarest. Sugli spalti, dediche anche per Christian Eriksen, che ieri in Danimarca-Finlandia ha rischiato la vita dopo un malore in campo.

17.57 Grande entusiasmo dei tifosi macedoni nel cantare l’inno. Adesso, quello dell’Austria.

17.56 Squadre in campo. Si parte con l’inno nazionale della Macedonia del Nord.

17:55 Nella Macedonia del Nord, Goran Pandev, bomber del Genoa in via di ritiro, è il capitano più anziano di Euro 2020. Inoltre, 3 dei suoi ultimi 4 gol in Nazionale sono state reti d’apertura in partite poi vinte.

17.50 Nell’Austria, parte titolare Sasa Kalajdzic, attaccante alto 2 metri. I suoi gol segnati in club in tutte le competizioni sono arrivati di testa, quasi la metà di quelli realizzati in totale (14 su 30). 7 di queste reti sono arrivati in partite vinte.

17.45 Invece, la Macedonia del Nord, squadra sfavorita rispetto all’Austria, è imbattuta da 4 partite. È inclusa la vittoria storica con la Germania.

17.40 L’Austria, nonostante la qualificazione, non vince e segna da 3 partite (un pareggio, 2 sconfitte).

17.35 L’arbitro della partita è lo svedese Ekberg. È assistito dai connazionali Culum e Hallberg, il quarto uomo è il russo Karesev. Al Var, Darkert. Gli Avar sono l’inglese Kavanagh e i francesi Pages e Brisard.

17:30 La partita si gioca alla National Arena di Bucarest, in Romania. Sono 12.000 gli spettatori che possono assistere allo stadio, circa il 30% della capienza.

16.55 La formazione ufficiale della Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski. CT: Angelovski

16.50 La formazione ufficiale dell’Austria (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic. CT: Foda

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Austria-Macedonia, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020.

D’altra parte, la Macedonia del Nord è arrivata fin qui raggiungendo il terzo posto del girone G di qualificazione con 14 punti, lo stesso dell’Austria. Poi, i play-off con le vittorie su Kosovo per 2-1 e Georgia per 1-0. La Nazionale di Igor Angelovski è alla prima fase finale di un campionato europeo. Qualcosa di storico, sebbene non abbia tante probabilità di arrivare agli ottavi di finale. Il protagonista principale della rosa è Goran Pandev, attaccante del Genoa (al ritiro dal calcio dopo l’Europeo), vincitore del Triplete nel 2010 con l’Inter. Un’istituzione: 117 presenze e 37 reti con I Leoni Rossi. Una figura di spicco è anche il duttile Ezdzan Alioski del Leeds di Marcelo Bielsa. Dalla Serie A, ci sono Nikolov del Lecce ed Elmas del Napoli. Sfortunato, invece, Nestorovski dell’Udinese: si è rotto il crociato a poche settimane dall’inizio del torneo ma è comunque partito con il gruppo squadra.

L’Austria si è qualificata alla fase finale dell’Europeo piazzandosi al secondo posto del girone G di qualificazione con 19 punti, dietro la Polonia a 25. È alla sua terza partecipazione all’Europeo dopo quelle nel 2008 e nel 2016, ma non ha mai vinto una partita. Però, date le avversarie nel proprio raggruppamento, ha discrete chance di passare la prima fase. Considerata prima l’Olanda, dovrà vedersela con l’Ucraina per il secondo posto. Nella rosa del ct Franco Foda ci sono giocatori di livello, da Alaba (che dopo Euro 2020 andrà al Real Madrid) a Lainer del Borussia Mönchengladbach. Spiccano anche figure come Laimer e Sabitzer, con la presenza di vecchie conoscenze dell’Inter: Lazaro e Arnautovic, con quest’ultimo accostato fortemente al Bologna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Austria-Macedonia del Nord, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

