LIVE Danimarca-Finlandia, Europei calcio 2021 in DIRETTA: subito un derby del Nord Europa

Danimarca-Finlandia, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo B, di Euro 2020.

D’altra parte, la Finlandia è arrivata fin qui raggiungendo il secondo posto del girone J di qualificazione con 18 punti, dietro l’Italia a punteggio pieno con 30. È la prima volta che la nazionale biancoblù ottiene il pass per la fase finale, nonostante non abbia il miglior posizionamento di sempre nel ranking FIFA. Tra i convocati, spiccano giocatori che militano in giro per l’Europa. Il più interessante è sicuramente Teemu Pukki, il bomber del Norwich, squadra trascinata da lui in Premier League per la seconda volta negli ultimi tre anni. Occhio anche ai portieri Lukas Hradecky del Bayer Leverkusen e Jesse Joronen del Brescia. A centrocampo, Glen Kamara dei Rangers di Glasgow proverà a rendersi disponibile per i compagni con la sua instancabile corsa.

La Danimarca si è qualificata alla fase finale dell’Europeo piazzandosi al secondo posto del girone D di qualificazione con 16 punti, dietro la Svizzera a 17. La nazionale di Kasper Hjulmand si presenta con l’obiettivo di uscire dall’anonimato e trovare spazio nel grande panorama europeo. La storia racconta, infatti, che solo una volta la Danimarca portò a casa il trofeo. Nel 1992, quando la squadra di Møller Nielsen sconfisse la Germania di Vogts per 2-0 a Goteborg. Per quella edizione, i biancorossi furono ripescati 10 giorni prima dall’inizio a causa dell’esclusione dell’ex Yugoslavia da parte dell’ONU. A Euro 2020, sono 7 i giocatori che militano in Serie A: Christian Eriksen (Inter), Simon Kjaer (Milan), Jens Stryger-Larsen (Udinese), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria) ed Andreas Skov Olsen (Bologna).

Calcio d'inizio alle ore 18:00.

