Come sta Christian Eriksen? Aggiornamenti in tempo reale: il danese è sveglio!

Arrivano le prime, parzialissime, notizie sulle condizioni di Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca che si è accasciato in campo durante il match di Euro2021 contro la Finlandia. Uscito dal campo in barella dopo quello che è apparso subito un arresto cardiaco, e lunghissimi minuti di soccorsi dei medi, il giocatore dell’Inter è stato portato all’ospedale di Copenhagen.

Secondo un iniziale comunicato della UEFA, Christian Eriksen sarebbe stato stabilizzato e, una foto che circola da alcuni minuti, il fantasista avrebbe riaperto gli occhi e ripreso conoscenza. Arriverà un nuovo bollettino riguardante, anche, la partita nei prossimi minuti. Anche la Federazione danese ha confermato che il giocatore è sveglio e c’è cauto ottimismo.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021