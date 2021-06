Euro 2021, Danimarca-Finlandia 0-1: dopo il grande spavento i finlandesi vincono con la rete di Pohjanpalo

Di questo Danimarca-Finlandia, primo match del Gruppo B di Euro 2021, il risultato (per la cronaca 0-1 per i cosiddetti “Gufi Reali”) è passato ampiamente in secondo piano, dopo quanto accaduto sul finire del primo tempo a Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter cade a terra senza aver subito alcun contatto e la situazione si capisce immediatamente sia seria. Massaggio cardiaco, defibrillatore in azione, compagni di squadra schierati (in lacrime) a difesa del proprio numero 10, per tenerlo lontano da occhi indiscreti.

Lunghissimi, interminabili minuti, vissuti con il terrore. Christian Eriksen sembra non dare segni di vita. Poi, dopo un lasso di tempo che è apparso infinito, il fantasista dell’Inter viene portato fuori dallo stadio in barella e indirizzato all’ospedale di Copenhagen dove, da li a poco, sono arrivate le prime notizie rassicuranti. Anzi, lo stesso calciatore classe 1992 ha parlato con i propri compagni, rassicurandoli sulle sue condizioni e chiedendo loro di tornare in campo per finire il match.

Qualcosa di incredibile. Una storia nella storia, che ci ha regalato una pagina di sport davvero sensazionale. Dal dramma al ritorno alla vita ed al gioco. Come detto, tuttavia, quello che è accaduto in campo è ampiamente marginale in questo sabato 12 giugno 2021. Per dovere di cronaca le due squadre sono tornate in azione per disputare i minuti di recupero del primo tempo (accolte dai cori dei tifosi di ambo le parti che inneggiavano a Christian Eriksen) per poi iniziare la ripresa.

Dopo un nuovo forcing della Danimarca, sono i finlandesi a sbloccare la partita con la rete di Pohjanpalo, lesto a superare la difesa dei padroni di casa e trafiggere il portiere per l’1-0 al minuto 59′. I danesi si rimboccano nuovamente le maniche, creano diverse occasioni, fino al calcio di rigore del 74′ minuto. Sul dischetto va Hoejbjerg che, tuttavia si fa parare la conclusione da Hradecky. La Danimarca ci prova ancora, ma il punteggio non cambia e la Finlandia vince la sua prima partita in una manifestazione di questo livello. Tutto, però, è in secondo piano rispetto al fatto che Christian Eriksen sia sveglio e stia bene. Questo è il vero grande trionfo dell’Europeo 2021.

Foto: Lapresse