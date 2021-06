Euro 2021, Danimarca-Finlandia sospesa: malore in campo per Christian Eriksen, il giocatore è sveglio e può parlare!

Danimarca-Finlandia di oggi, sabato 12 maggio 2021, a Copenhagen doveva essere una festa di sport e la terza partita di un Europeo 2021 di calcio che doveva aiutare tutto il Continente a tornare alle nostre vite pre-pandemia.

Tutto, tremendamente, è passato in secondo piano al minuto 44′ del primo tempo. Christian Eriksen, centrocampista danese e dell’Inter, purtroppo, è finito a terra in maniera subito allarmante ed in maniera innaturale. Senza un contrasto di gioco, senza un motivo, e questo è ancora più terrorizzante.

Si è capito sin dai primi secondi che l’ex giocatore del Tottenham fosse privo di sensi, tanto che alcuni sui compagni di squadra sono intervenuti immediatamente provando ad aprire la bocca del numero 10 danese per permettere una respirazione normale. I medici ed i soccorritori sono intervenuti in maniera rapidissima, cercando di evitare il peggio per il classe 1992.

La situazione è stata gestita in maniera perfetta dai medici, con massaggio cardiaco immediato e uso del defibrillatore (ripetuto) per far tornare il battito cardiaco al giocatore della Danimarca. Lunghi, lunghissimi, interminabili momenti con pubblico, squadre e tutto il mondo a tifare per Christian Eriksen. A questo coro di preghiere ci uniamo anche noi, sperando che il centrocampista, anche, dell’Inter, possa vincere questa battaglia per la sua vita.

La partita, ovviamente, è stata sospesa e non dovrebbe riprendere, almeno per il momento. Vi terremo aggiornati con le notizie che arriveranno da Copenhagen.

AGGIORNAMENTO ORE 19.45: arrivano le prime, parzialissime, notizie sulle condizioni di Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca che si è accasciato in campo durante il match di Euro2021 contro la Finlandia. Uscito dal campo in barella dopo quello che è apparso subito un arresto cardiaco, e lunghissimi minuti di soccorsi dei medi, il giocatore dell’Inter è stato portato all’ospedale di Copenhagen. Secondo un iniziale comunicato della UEFA, Christian Eriksen sarebbe stato stabilizzato e, una foto che circola da alcuni minuti, il fantasista avrebbe riaperto gli occhi e ripreso conoscenza. Arriverà un nuovo bollettino riguardante, anche, la partita nei prossimi minuti. Anche la Federazione danese ha confermato che il giocatore è sveglio e c’è cauto ottimismo.

AGGIORNAMENTO ORE 19.47: secondo fonti di Sky Sport, il giocatore sarebbe fuori pericolo ma ancora sotto osservazione!

AGGIORNAMENTO ORE 20.00: l’agente di Christian Eriksen ha parlato alla radio danese NPO e ha spiegato che: “Il giocatore respira e può parlare, è sveglio”

Foto: Lapresse