10.05: Sempre nella categoria -73 kg il turco Kandemir supera il rappresentante della Costarica Sancho

10.02: Impiega meno di un minuto il russo Iartchev a sbarazzarsi del monegasco Bessi

10.00: Tutto pronto a Budapest per l’avvio dei combattimenti. Si parte con due sfide del primo turno della categoria -73 kg uomini e una della categoria -57 kg donne

9.55: Complicato, si diceva, il cammino di Esposito, numero 29 del ranking mondiale, subito opposto al numero 30, il rumeno Raicu. In caso di vittoria l’azzurro si ritroverà di fronte il numero 7 delle ranking, il kosovaro Gjakova e lì servirà un’impresa per avanzare nel tabellone

9.51: Nella categoria -57 kg donne non ci sono italiane ma seguiremo passo passo tutti gli incontri e vi daremo informazioni puntuali e dettagliate

9.48: Esposito sarà il nono a scendere sul tatami 1 e affronterà nel primo turno della categoria -73 kg il rumeno Raicu

9.45: La giornata di oggi prevede un solo azzurro sul tatami, nella categoria -73 kg maschile. Si tratta di Giovanni Esposito che è numero 29 del ranking ma non può conseguire la qualificazione olimpica perchè nella stessa categoria è molto più avanti in classifica Fabio Basile.

9.43: Anche oggi il programma prevede due categorie di peso (come alle Olimpiadi) in gara dai primi turni alla finalissima in programma nel tardo pomeriggio: -73 kg uomini e -57 kg donne

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria

Foto: IJF