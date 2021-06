Doppia gioia per Manuel Lombardo, che conquista oggi l’argento iridato e vede certificata la qualificazione olimpica con tanto di status di testa di serie numero 1 nel tabellone olimpico. Pass per Tokyo aritmeticamente ottenuto anche per Odette Giuffrida, che oggi non era in gara, la quale a Tokyo sarà numero 3 del seeding. I due vanno ad aggiungersi a Francesca Milani, qualificata ieri.

Così Manuel Lombardo al sito federale: “Il mio sogno era vincere questo Mondiale, non fare secondo. Sono ‘non-contento’, ma sereno perché dopo l’Europeo mi sono infortunato e poi è successo nuovamente proprio adesso, poco prima del Mondiale e fino all’ultimo è stata in dubbio la partecipazione. Non sono riuscito a raggiungere lo scopo della gara però mi è sicuramente da stimolo per Tokyo“.

Queste le parole del tecnico Raffaele Toniolo: “È una medaglia importantissima, ma che non soddisfa appieno Manuel, che ha affrontato questo Mondiale non al massimo della forma per un infortunio alla mano patito nel primo giorno di collegiale. In ogni caso ha voluto lo stesso combattere per vincere. Ci è andato vicino, non ci è riuscito per poco. Il nostro pensiero però è a Tokyo, in quell’evento vedremo il vero Manuel“.

Una battuta anche per Odette Giuffrida: “In realtà Manuel non ha bisogno di tanti commenti. Si presenta e dimostra tutto da solo. Dietro ogni sua medaglia c’è sempre una storia da raccontare. È difficile fermarlo, che sia un avversario, un infortunio o qualsiasi avversità. Manuel è nato per fare la storia. Ed ora è solo all’inizio“.

Foto: IJF