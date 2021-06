Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali 2021 di judo, ultimo evento valevole per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo. La rassegna iridata è in programma a Budapest da domenica 6 a domenica 13 giugno e mette in palio, oltre alle prestigiose medaglie mondiali, gli ultimi 2000 punti a disposizione nei ranking di qualificazione a cinque cerchi.

L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista in Ungheria con una squadra abbastanza ambiziosa, caratterizzata da una punta di diamante e da alcuni outsider che proveranno ad avvicinare la zona podio con un exploit. Assenti tre big del movimento tricolore come Odette Giuffrida (vice-campionessa olimpica in carica e n.4 al mondo nei 52 kg), Fabio Basile (vincitore del Grand Slam Antalya 2021 nei 73 kg) e Christian Parlati (bronzo europeo in carica nei -81 kg).

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati per i Mondiali Senior 2021 di Budapest: Francesca Giorda, Francesca Milani (48 kg), Maria Centracchio (63), Alice Bellandi (70), Giorgia Stangherlin (78), Manuel Lombardo (66), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81) e Nicholas Mungai (90).

Attualmente sono iscritti alla manifestazione complessivamente 710 atleti provenienti da 132 Paesi di 5 continenti, tra cui la bellezza di 12 numeri uno al mondo su 14 categorie di peso. Il Mondiale ungherese sarà decisivo anche per stabilire le otto teste di serie dei vari tabelloni in occasione del torneo olimpico.

Foto: IJF