Judo, Francesca Milani torna sul podio in un Grand Slam! Italia subito protagonista ad Astana

Si apre con una buona prestazione di squadra ed un podio l’avventura della delegazione azzurra impegnata in Kazakistan per affrontare il Grand Slam di Astana 2026, ultimo evento del World Tour di judo prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica (che andrà dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028) verso i Giochi di Los Angeles.

Il miglior risultato della giornata inaugurale del torneo kazako è stato ottenuto da Francesca Milani, che si conferma dunque ad alti livelli dopo il quinto posto dello scorso febbraio al Grand Slam di Tashkent salendo sul terzo gradino del podio ad Astana nei -48 kg al termine di un percorso di alto profilo in cui ha vinto quattro incontri perdendo solamente ai quarti con la neerlandese Amber Gersjes che ha poi centrato il bersaglio grosso. La 32enne romana non raggiungeva la top3 nel circuito maggiore da tre anni, mentre a livello di Slam bisogna tornare al novembre del 2022 in quel di Baku.

Peccato per Veronica Toniolo, tornata recentemente alle competizioni dopo un anno di stop causa infortunio, che deve accontentarsi della quinta posizione nei -57 kg cedendo alla brasiliana Sarah Souza per waza-ari nella finalina dopo aver comunque ottenuto due vittorie incoraggianti nel corso del torneo.

Niente Final Block ma comunque buon risultato nella top8 per Giulia Ghiglione nei -48 kg e per Andrea Carlino (autore di una grande vittoria agli ottavi sul forte ucraino Artem Lesiuk) nei -60 kg, entrambi classificati al settimo posto dopo le sconfitte rimediate ai quarti e poi ai ripescaggi.

Una vittoria e poi eliminazione agli ottavi invece per Biagio D’Angelo nei -60 kg e per Gaia Stella e Ilaria Finestrone (perdendo con le due finaliste della -52 kg Blandine Pont e Khorloodoi Bishrelt), mentre sono usciti di scena prematuramente venendo sconfitti al primo turno sia Matteo Piras che Alessio De Luca nei -66 kg vedendo sfumare anche l’ipotesi di ripescaggio.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Astana 2026 di judo.

-48 kg F

1 Gersjes (Ned)

2 Ganbaatar (Mgl)

3 Milani (Ita) e Dudina (Rus)

-52 kg F

1 Pont (Fra)

2 Bishrelt (Uae)

3 Nugaeva (Rus) e Myagmarsuren (Mgl)

-57 kg F

1 Mokdar (Fra)

2 Devictor (Fra)

3 Souza (Bra) e Van de Meeberg (Ned)

-60 kg M

1 Byambasuren (Mgl)

2 Orynbassar (Kaz)

3 Davlatov (Kaz) e Yang (Tpe)

-66 kg M

1 Nutfulloev (Uzb)

2 Kerimov (Rus)

3 Ibrohimov (Uzb) e Abdulaev (Rus)