La FIBA ha rilasciato pochi minuti fa il calendario completo della prima, storica volta del basket 3×3 alle Olimpiadi. A Tokyo, e precisamente all’Aomi Urban Sports Park, 16 squadre, 8 maschili e 8 femminili, prenderanno il via sulla metà singola del campo rispetto a quella del basket normale.

Tra le formazioni al via ci sarà anche quella dell’Italia, che si è qualificata tramite l’Universality-driven Olympic Qualifying Tournament, l’ultimo Preolimpico a Debrecen, in breve. L’ha fatto vincendo sull’Ungheria con un tiro dalla media di D’Alie a tre secondi dalla fine della finale, che ha fissato il punteggio definitivo sul 13-12. Chi non si può certo nascondere è la Francia, che ricopre il ruolo di favorita d’obbligo. Al maschile, invece, tutto ruota sulla lotta Serbia-Lettonia con possibile inserimento degli Stati Uniti. Il tutto è condensato in cinque giorni senza fiato.

Il torneo olimpico di basket 3×3, sia al maschile che al femminile, partirà sabato 24 luglio e si chiuderà martedì 28. I diritti tv complessivi delle Olimpiadi appartengono a Eurosport, con la Rai che ha a disposizione 200 ore da trasmettere gratis e in chiaro. Di seguito il calendario completo del basket 3×3 a Tokyo.

Nota: la Russia, pur citata come Paese nel presente calendario, è a Tokyo con la dicitura “ROC” (Russian Olympic Committee) perché non si può presentare con il nome ufficiale per decisione del CAS di Losanna del 17 dicembre 2020.

TORNEO OLIMPICO BASKET 3×3: CALENDARIO

SABATO 24 LUGLIO

Ore 3:15 Russia-Giappone (donne)

Ore 3:40 Cina-Romania (donne)

Ore 4:35 Polonia-Lettonia (uomini)

Ore 5:00 Cina-Serbia (uomini)

Ore 7:00 Russia-Cina (donne)

Ore 7:25 Romania-Giappone (donne)

Ore 8:00 Russia-Cina (uomini)

Ore 8:25 Serbia-Olanda (uomini)

Ore 10:30 Italia-Mongolia (donne)

Ore 10:55 Stati Uniti-Francia (donne)

Ore 11:40 Lettonia-Belgio (uomini)

Ore 12:05 Giappone-Polonia (uomini)

Ore 14:00 Mongolia-Stati Uniti (donne)

Ore 14:25 Francia-Italia (donne)

Ore 15:00 Olanda-Russia (uomini)

Ore 15:25 Belgio-Giappone (uomini)

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:15 Giappone-Mongolia (donne)

Ore 3:40 Romania-Italia (donne)

Ore 4:35 Russia-Belgio (uomini)

Ore 5:00 Polonia-Serbia (uomini)

Ore 7:00 Mongolia-Russia (donne)

Ore 7:25 Cina-Italia (donne)

Ore 8:00 Cina-Lettonia (uomini)

Ore 8:25 Serbia-Belgio (uomini)

Ore 10:30 Romania-Stati Uniti (donne)

Ore 10:55 Giappone-Francia (donne)

Ore 11:40 Russia-Polonia (uomini)

Ore 12:05 Giappone-Olanda (uomini)

Ore 14:00 Cina-Francia (donne)

Ore 14:25 Russia-Stati Uniti (donne)

Ore 15:00 Olanda-Cina (uomini)

Ore 15:25 Lettonia-Giappone (uomini)

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 3:15 Giappone-Cina (donne)

Ore 3:40 Mongolia-Romania (donne)

Ore 4:35 Belgio-Cina (uomini)

Ore 5:00 Serbia-Giappone (uomini)

Ore 7:00 Romania-Russia (donne)

Ore 7:25 Italia-Giappone (donne)

Ore 8:00 Giappone-Russia (uomini)

Ore 8:25 Lettonia-Serbia (uomini)

Ore 10:30 Francia-Mongolia (donne)

Ore 10:55 Italia-Stati Uniti (donne)

Ore 11:40 Olanda-Belgio (uomini)

Ore 12:05 Polonia-Cina (uomini)

Ore 14:00 Stati Uniti-Cina (donne)

Ore 14:25 Francia-Russia (donne)

Ore 15:00 Russia-Lettonia (uomini)

Ore 15:25 Olanda-Polonia (uomini)

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 6:30 Stati Uniti-Giappone (donne)

Ore 6:55 Cina-Mongolia (donne)

Ore 7:40 Belgio-Polonia (uomini)

Ore 8:05 Cina-Giappone (uomini)

Ore 10:00 Francia-Romania (donne)

Ore 10:25 Russia-Italia (donne)

Ore 11:00 Serbia-Russia (uomini)

Ore 11:25 Lettonia-Olanda (uomini)

Ore 13:30 Quarto di finale 1 (donne)

Ore 14:00 Quarto di finale 1 (uomini)

Ore 14:50 Quarto di finale 2 (donne)

Ore 15:20 Quarto di finale 2 (uomini)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

Ore 10:00 Semifinale 1 (donne)

Ore 10:30 Semifinale 1 (uomini)

Ore 11:10 Semifinale 2 (donne)

Ore 11:40 Semifinale 2 (uomini)

Ore 13:45 Finale per il bronzo (donne)

Ore 14:15 Finale per il bronzo (uomini)

Ore 14:55 Finale per l’oro (donne)

Ore 15:25 Finale per l’oro (uomini)

