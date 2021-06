Danimarca-Belgio, perché le squadre si fermeranno al 10’. Il toccante omaggio a Eriksen

Quella immagine è ancora impressa nei nostri occhi: Christian Eriksen finisce a terra nei minuti conclusivi del primo tempo del suo esordio europeo con la Finlandia e il proprio cuore smette di battere.

Minuti di dolore, di tristezza e di sgomento che per fortuna poi hanno lasciato spazio al sollievo e a una ripresa del centrocampista danese. In queste ultime ore sono arrivate delle novità importanti relativamente alle sue condizioni. Come comunicato da Morten Boesen, medico della Federazione danese, il calciatore dovrà subire un intervento chirurgico nel corso del quale sarà installato un defibrillatore automatico.

“Dopo aver sottoposto Christian a diversi esami cardiaci, è stato deciso che avrebbe dovuto avere un ICD (Implantable cardioverter defibrillators). Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da disturbi del ritmo. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato confermato anche da specialisti a livello nazionale e internazionale che consigliano tutti lo stesso trattamento. Chiediamo a tutti a dare a Christian e alla sua famiglia pace e riservatezza“.

Una carriera che potrebbe concludersi qui. Tuttavia, da parte di compagni e avversari ci sarà un tributo. Alle ore 18.00, a Copenaghen, ci sarà il confronto tra la Danimarca e il Belgio, selezione quest’ultima in cui milita il compagno di squadra all’Inter Romelu Lukaku che ha già dedicato uno dei due gol a Christian nel successo 3-0 dei Diavoli Rossi contro la Russia.

Per questo, al decimo minuto di gioco (10 numero di maglia di Eriksen, ndr.), il gioco verrà fermato per rendergli omaggio con un applauso. Sarà quindi un momento molto emozionante nella sua semplicità per augurare buona guarigione al giocatore danese che indossando quella maglia con quel numero tante perle ha regalato ai suoi tifosi.

