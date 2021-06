Giungono novità dal Giappone sulla questione Covid-19. Il Governo locale, infatti, ha deciso di revocare lo stato di emergenza domenica prossima a Tokyo e in altre prefetture del Giappone. E’ stato il primo ministro Yoshihide Suga a confermare questa notizia, a circa un mese dell’apertura delle Olimpiadi nella capitale nipponica.

La fine di un incubo? Non proprio perché la situazione è ancora da non sottovalutare, considerando che solo il 5,62% della popolazione giapponese risulta essere vaccinata (doppia dose). Non a caso, come riportato dall’Ansa, le restrizioni continueranno ad essere applicate a Tokyo e in altri dipartimenti fino all’11 luglio, in particolare per bar e ristoranti, che dovranno chiudere in prima serata secondo le disposizioni governative.

Il percorso a Cinque Cerchi, quindi, prosegue in vista di quel che sarà dal 23 luglio all’8 agosto, nonostante la riluttanza dell’opinione pubblica impaurita dal contesto pandemico e dalle conseguenze sulla salute. Tuttavia, da parte del CIO e del Comitato organizzatore c’è sempre stata determinazione nel portare avanti il tutto.

Un aspetto fondamentale affinché anche l’asset governativo del Sol Levante potesse avere delle rassicurazioni su un evento così importante, che già aveva subito il posticipo dal 2020 al 2021. Non resta quindi che attendere con fiducia.

