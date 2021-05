Sport in tv oggi (sabato 15 maggio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 15 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con gli Internazionali d’Italia a Roma, i motori con le prove libere e le qualifiche ufficiali del Motomondiale, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con il Preolimpico, nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo con gli Europei.

SPORT IN TV SABATO 15 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

09.00 Moto3, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo: semifinali e finali – canoeicf.com, finai su Eurosport 2, Eurosport Player

09.00 Nuoto artistico, Europei: highlight, finale

09.55 MotoGP, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

10.00 Canottaggio, regata finale qualificazione olimpica: batterie – worldrowing.com

10.55 Moto2, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: quarti di finale maschili – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

(in contemporanea Djokovic-Tsitsipas e Sonego-Rublev dalle 11.00)

11.50 MotoE, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: quarto di finale femminile – SuperTennisTV supertennis.tv

(Swiatek-Svitolina dalle 11.00)

12.00 Tennis, Internazionali d’Italia: semifinale femminile – SuperTennisTV supertennis.tv

(prima semifinale Pliskova-Martic)

12.35 Moto3, Qualifiche Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

12.50 Ciclismo, Giro d’Italia: 8a tappa – RaiSport+HD (14.00 Rai2), Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

13.00 Tennis, Internazionali d’Italia: semifinale maschile – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

(prima semifinale Opelka-Nadal)

13.00 Moto3, Qualifiche Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

13.30 MotoGP, prove libere 4 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

14.10 MotoGP, Qualifiche Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

14.30 Nuoto di fondo, Europei: team event – RaiSport+HD, RaiPlay

14.35 MotoGP, Qualifiche Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

15.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo: semifinali e batterie – canoeicf.com

15.00 Tennis, Internazionali d’Italia: semifinale femminile – SuperTennisTV supertennis.tv

(seconda semifinale Gauff-Swiatek/Svitolina)

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Atalanta – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Torino – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.10 Moto2, Qualifiche Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

15.35 Moto2, Qualifiche Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

16.00 Ginnastica artistica, Final Six Serie A: semifinali – canale YouTube Federginnastica

10.00 Canottaggio, regata finale qualificazione olimpica: ripescaggi – worldrowing.com

16.10 MotoE, E-Pole – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, DAZN

17.00 Tuffi, Europei: piattaforma 10m sincro U, trampolino 3 m D – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Inter – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.10 Rugby, TOP10: Valorugby Emilia v Argos Petrarca – RaiSportWeb1, RaiPlay

18.15 Rugby, PRO14 Rainbow Cup – Benetton-Zebre – DAZN

18.30 Tennis, Internazionali d’Italia: semifinale maschile – Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

(seconda semifinale Djokovic/Tsitsipas-Sonego/Rublev)

19.00 Boxe, DeCarolis-Richards (settimo incontro) – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Lazio – DAZN1, DAZN

