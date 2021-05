LIVE De Carolis-Richards, Europeo supermedi in DIRETTA: orario, tv, guida DAZN

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Guarda in streaming live De Carolis-Richards su DAZN

La presentazione – La fight card – Giovanni De Carolis – Lerrone Richards

Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supermedi tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards.

36 anni contro 28, l’esperienza contro la voglia di bruciare le tappe verso gli obiettivi più alti. La sfida tra il romano e il britannico, in sostanza, sta tutta qui, in questa dualità che rende la sfida di Manchester l’ultimo treno per De Carolis, ma anche il passaggio più importante per Richards se vuole scalare le gerarchie della categoria di peso.

Accompagnato dai tecnici Mattioli e Ascani, oltre che dal promoter Davide Buccioni, il pugile italiano è al primo combattimento in due anni, dal momento che si è dovuto fermare a causa della pandemia di Covid-19 e le possibilità di salire sul ring sono poi saltate per varie ragioni.

In breve, quello che si descrive è, se non un confronto generazionale, un viaggio attraverso due mondi della boxe completamente diversi, che per una notte si uniscono. Saranno molto diversi, con buone probabilità, gli sviluppi futuri nel caso di vittoria dell’uno o dell’altro.

Il combattimento tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards si terrà oggi come sesto della fight card, intorno alle 22:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/Marco D’Alò / LivePhotoSport.it