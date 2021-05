Lorenzo Sonego tornerà in campo, pioggia permettendo, oggi alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2021 contro Andrey Rublev. Il match, in programma ieri, è stato rinviato a causa del fortissimo temporale che si è abbattuto sulla capitale nella giornata di ieri.

Sarà una partita estremamente complessa per l’azzurro che dal canto suo, però, ha potuto sfruttare la giornata di ieri per recuperare dalla lunghissima maratona contro Dominic Thiem. Il numero 8 del mondo è un avversario estremamente complesso da affrontare e per puntare alla semifinale il torinese dovrà mettere in campo una prestazione super, così come è accaduto contro l’austriaco.

Il vincente di questa partita tornerà in campo alle ore 18.30 per la seconda semifinale di giornata contro il trionfatore del quarto di finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, con l’ellenico avanti di un set ed un break nei confronti del numero uno del ranking.

Sarà possibile seguire il match tra Sonego e Rublev in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) o Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, Ci sarà inoltre la copertura in chiaro del Canale 20 (Mediaset) e in streaming su sportmediaset.it e mediasetplay.mediaset.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: SONEGO-RUBLEV

Sabato 15 maggio

Ore 11.00 Lorenzo Sonego vs Andrej Rublev sulla Grand Stand Arena

Diretta tv: Sky Sport 1, Sky Sport Arena e Canale 20

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e Mediaset Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse