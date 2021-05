LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: inizio in salita per Bertocchi, Pellacani a centro-gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.24 INIZIA IL SECONDO GIRO DI TUFFI

12.23 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO IL PRIMO ROUND DI TUFFI

1. Tina Punzel (Germania) 72,00

2. Viktoriya Kesar (Ucraina) 63,00

3. Madeline Coquoz (Svizzera) 61,50

13. Chiara Pellacani (Italia) 55,50

24. Elena Bertocchi (Italia) 41,85

12.20 Ancora qualche atleta in conclusione del primo giro di tuffi.

12.19 Ottiene 55,50 punti sistemandosi in undicesima posizione.

12.18 E’ IL MOMENTO DI CHIARA PELLACANI: per lei un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato.

12.16 Attendiamo fra qualche minuto Chiara Pellacani.

12.15 L’altra ucraina in concorso, ovvero Anna Pysmenska, si inserisce in quarta posizione ottenendo 60,00 punti.

12.12 Tuffo splendido intanto della tedesca Tina Punzel: i giudici la premiano con 72 punti netti.

12.08 Mariia Poliakova (Russia): doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento. Per lei arrivano 54,00 punti, che non la soddisfano.

12.06 Viktoriya Kesar ottiene 63,00 punti andando in testa.

12.05 Michelle Heimberg, la svizzera: può andare in finale. Col suo primo tuffo ottiene 54,00 punti.

12.03 Parte male Elena Bertocchi, scarso l’ingresso per lei: arrivano solamente 41,85 punti.

12.03 E’ IL MOMENTO DI ELENA BERTOCCHI: porta un doppio e mezzo ritornato.

12.02 Si prosegue: a breve subito Elena Bertocchi.

12.01 Ottiene 52,65 punti.

12.00 SI COMINCIA! La prima a tuffarsi è l’irlandese Clare Cryan.

11.57 Ricordiamo che sulle 28 iscritte all’eliminatoria, saranno solo in 12 ad accedere alla finalissima.

11.55 Sale la tensione.

11.50 Dieci minuti al via, iniziano a intravedersi le ragazze che fra un po’ si misureranno in questa maxi-eliminatoria.

11.45 Saranno 28 in totale le atlete in gara in questa eliminatoria: ogni tuffatrice avrà a disposizione, nel suo programma, 5 tuffi a testa.

11.40 Sul trampolino per i colori italiani Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

11.35 Si comincia fra venticinque minuti esatti con la gara dai 3m al femminile.

11.30 Buongiorno e benvenuti amici lettori di OA Sport: è tempo della sesta giornata di tuffi agli Europei di Budapest 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021.

Dopo il doppio podio nel trampolino dal metro, le “nuove sorelle d’Italia dei tuffi” Elena Bertocchi (oro) e Chiara Pellacani (bronzo) tornano in gara da mezzogiorno per le eliminatorie dai 3 metri, contest nel quale vi saranno al via ben 28 tuffatrici, impegnate in 5 rotazioni a testa.

Alle 17.00 invece sarà la volta del duo azzurro Andreas Sargent Larsen-Eduard Timbretti Gugiu, che sarà coinvolto – con velleità da outsider – nella finale della gara “sincro” dalla piattaforma dei 10m.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

