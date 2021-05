LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: tripletta spagnola nella FP3, ma i tempi rimangono quelli di ieri! Alle 15.10 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.45 Sul fronte di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio non hanno forzato al massimo in questa FP3. Sanno già che dovranno dare tutto in qualifica che, si spera, sarà asciutta

11.43 Il più veloce della FP3 è risultato Raul Fernandez. Il rookie continua a stupire in questo suo primo scorcio di avventura in Moto2

A changeable FP3 comes to a close! 🏁@25RaulFernandez tops the session on his final flying lap 🔝#Moto2 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/XR9uDn6LC2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2021



11.41 La sessione odierna ha rimesso in mostra chi riesce a dare il proprio meglio con pista umida, come Canet, ma la sorpresa è arrivata da Arbolino, che dopo qualche gara di assestamento, vuole finalmente emergere

11.39 Nonostante i miglioramenti, i tempi si sono mantenuti a circa un secondo dai limiti di ieri. Per cui i 14 qualificati alla Q2 rimangono immutati.

11.37 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 25 R. FERNANDEZ 1:38.239 2 9 J. NAVARRO +0.526 3 37 A. FERNANDEZ +0.650 4 14 T. ARBOLINO +0.712 5 44 A. CANET +0.745 6 96 J. DIXON +0.791 7 22 S. LOWES +0.899 8 72 M. BEZZECCHI +0.996 9 79 A. OGURA +1.157 10 16 J. ROBERTS +1.268

11.36 Raul Fernandez fa segnare lo stesso tempo di Arbolino, quindi migliora ancora e vola fino ad 1:38.239! Alle sue spalle Navarro a 526 e Augusto Fernandez a 650. Quarto Arbolino a 712.

11.35 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE LA FP3, andiamo a vedere gli ultimissimi crono del turno!

11.34 Incredibile run di Arbolino che apre il suo 11° giro con un nuovo record nel T1, alle sue spalle Lowes, Dixon, Fernandez e Canet che si rilanciano.

11.33 Tony Arbolino non si ferma più!! Ancora record nel T1 per 158 millesimi, quindi 65 al T2. Arriva al T3 con 187 di vantaggio e fa poi segnare un 1:38.951 e ora vanta 603 millesimi su Lowes e 1.022 su Canet.

11.32 Tony Arbolino vola!!! Record per 719 millesimi al T2, quindi 1.363 al T3, conclude il suo nono giro con il tempo di 1:39.626!!! 665 millesimi su Lowes e 798 su Luthi!

11.30 Di nuovo Arbolino!! 1:40.500 supera Lowes per 141 millesimi, poi Luthi terzo a 404 e Fernandez quarto a 592. Canet riparte e vola con sei decimi di record al T1!

11.29 Tempo straordinario di Arbolino, mentre Lowes e Fernandez si rilanciano con ottimi parziali. Bezzecchi rimane 13° a 3.205

11.28 Attenzione ad Arbolino!! Record clamoroso nel T1 per 504 millesimi poi 1.104 nel secondo! Il milanese vola!!! Sotto di 1.879 nel T3, chiude il suo settimo giro in 1:40.781!! Secondo Lowes a 528 millesimi

11.27 Aron Canet come ieri vola in queste condizioni, fa segnare tre record ma sbaglia nel T4 e non migliora. Lo fa Sam Lowes che si porta a 1:42.578! Secondo Arbolino a 110 millesimi, poi Fernandez a 660.

11.26 Tutti di nuovo in pista a caccia della migliore prestazione. I limiti di ieri sono lontani ancora 6-7 secondi, per cui sembra complicato pensare a rivoluzioni nella top14. Syahrin in vetta! 1:43.574

11.25 Syahrin non migliora e rimane all’1:45.337, mentre Marco Bezzecchi chiude il suo 11° giro in 1:43.986 ma Aron Canet lo passa per 19 millesimi! Terzo Lowes a 966 millesimi.

11.24 Marco Bezzecchi si spinge a 1:44.773 con 564 millesimi su Syahrin che continua a spingere. Fernandez terzo a 2.871.

11.23 Syahrin si mette a soli 62 millesimi da Bezzecchi, con il riminese che continua a martellare un record dietro l’atro. Augusto Fernandez torna in scena a sua volta.

11.22 Marco Bezzecchi sembra avere intrapreso il run ideale, ancora un giro con record in ogni settore, e tempo finale di 1:45.275! Syahrin risponde con altri due record!

11.21 Syahrin risponde a Bulega con il record nel T2. Il malese taglia il traguardo con il secondo tempo a 289 millesimi dal riminese.

11.20 Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 prosegue con un record in ogni settore, e si porta fino all’1:46.576 limando ancora 1.4 secondi al suo crono precedente!

11.18 Marco Bezzecchi si rilancia e piazza il record nel T1, T2 e T3 e scende fino a 1:47.959 in prima posizione con 1.011 su Beaubier!

11.17 Marco Bezzecchi fa segnare i suoi migliori parziali e conclude in 1:50.772 si porta in 12a posizione a 1.802.

11.16 Laconico commento di Jake Dixon sul suo primo run…

11.15 Marco Bezzecchi chiude il suo sesto giro in 1:54.948 a sei secondi dal tempo di Beaubier. Il riminese si rilancia e fa segnare il suo migliore T1.

11.13 Torna in azione Marco Bezzecchi, attualmente 15° a 2.924 dalla vetta.

11.12 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 6 C. BEAUBIER 1:48.970 2 9 J. NAVARRO +0.382 3 37 A. FERNANDEZ +0.785 4 11 N. BULEGA +0.829 5 7 L. BALDASSARRI +0.937 6 87 R. GARDNER +0.958 7 35 S. CHANTRA +1.064 8 12 T. LUTHI +1.138 9 70 B. BALTUS +1.353 10 24 S. CORSI +1.520

11.10 Tutti ai box in questo momento, rimangono in pista solamente Beaubier e Navarro, mentre Alonso Lopez è impegnato nel suo settimo giro, per fare la conoscenza con la moto.

11.08 Jorge Navarro chiude in 1:49.352, ma Cameron Beaubier si prende la vetta in 1:48.970 con 382 millesimi sullo spagnolo.

11.06 Diversi piloti hanno già scelto di tornare ai box viste le condizioni dell’asfalto che non permettono di spingere al massimo. Si rilancia Navarro dopo aver segnato il terzo tempo a 70 millesimi da Fernandez.

11.05 Migliorano tutti a Le Mans, record per diversi piloti nel T1, Bulega si mette in seconda piazza a 44 millesimi da Fernandez, quindi Chantra quinto a 279. Bezzecchi rimane 14° a 2.139, alle spalle di Lowes a 1.629.

11.03 Lorenzo Baldassarri si mette in seconda posizione a 152 millesimi da Fernandez, quindi Gardner terzo a 173 e Luthi quarto a 353.

11.02 Simone Corsi si porta in terza posizione a 583 millesimi, mentre Gardner migliora ed è secondo a 21. Attenzione, ora è Augusto Fernandez al comando in 1:49.755

11.01 Siamo ancora a 15 secondi dal limite di ieri, forse troppo per sperare ad un finale di FP3 asciutto…

11.00 Al momento comanda la situazione Lorenzo Baldassarri in 1:51.316 con 187 millesimi su Augusto Fernandez e 578 su Bezzecchi

10.59 La pista si sta asciugando, iniziano a vedersi le tracce chiare in mezzo al bagnato. Vedremo se nel finale del turno si potrà spingere per il time attack

10.58 I piloti stanno saggiando le condizioni del tracciato e si lanciano per il primo giro vero e proprio

10.57 Come ampiamente noto, il nostro Yari Montella è out dalla gara per la frattura al polso di ieri. Al suo posto Alonso Lopez.

Welcome back to the Grand Prix paddock Alonso Lopez! 👋 A late call up to replace Yari Montella after his injury yesterday, so Alonso will be making his #Moto2 debut this morning! 🙌#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/tJ2DZy2k2l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2021



10.56 Subito tutti in pista a Le Mans, per sfruttare al massimo i 40 minuti della sessione odierna



10.55 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP3!!!!!!!!

10.53 Sul fronte italiano, ottimo venerdì per Nicolò Bulega, mentre Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite, per inserirsi nuovamente nella lotta per il titolo.

10.51 Per quanto visto sino alla FP2, Sam Lowes sembra il pilota che ha approcciato nella maniera migliore con il tracciato della Sarthe, ma Fernandez e Gardner sono vicini al britannico…

10.49 Al momento questi sono i piloti che hanno acciuffato la top14 e che, in teoria, non dovrebbero passare dalla Q1 alle ore 15.10.

10.47 In questo momento su Le Mans sembra addirittura aprirsi qualche squarcio di un pallido sole, ma sembra complicato pensare ad un finale di FP3 con la pista asciutta e pronta per spingere al massimo con le slick…

10.39 Al momento l’atmosfera vede 14°, mentre l’asfalto è solamente a 8°. Come si è visto tra Moto3 e MotoGP il rischio di cadute è elevato, per cui la classe mediana proverà ad evitare rischi inutili?

10.37 Come ampiamente previsto la pioggia ha dominato la scena della mattinata di Le Mans. Adesso ha smesso di piovere, ma la pista è bagnata. Sembra già tutto scritto per la top14 in vista della Q1 di oggi?

10.35 Buongiorno e benvenuti a Le Mans, tra 20 minuti prenderà il via la FP3 del GP di Francia della Moto2!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sul tracciato di Le Mans si entra nel vivo del fine settimana della Sarthe, confidando che il meteo possa mollare la presa, dopo un venerdì ampiamente condizionato dalla pioggia e, non ultime, da temperature davvero basse per il periodo, attestandosi su livelli quasi autunnali.

La classe mediana darà il via al suo sabato con la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 10.55, quindi Q1 delle qualifiche entrerà in scena alle ore 15.10, andando a comporre la griglia di partenza dell’attesissima gara di domani (ore 12.20). Ci troviamo di fronte ad un momento importante di questo primo scorcio di annata. La gara francese ci aiuterà a capire se, davvero, la lotta per il titolo sarà una questione racchiusa tra Remy Gardner, Sam Lowes, Raul Fernandez ed i nostri Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Nella giornata di ieri abbiamo assistito alla solita grande prova di Sam Lowes, che ha preceduto i due Fernandez, Raul e Fernando, quindi quarta posizione per Remy Gardner davanti a Nicolò Bulega.

Il sabato del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto2 2021, prenderà il via alle ore 10.55 con la FP3, mentre la Q1 delle qualifiche scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata sul tracciato di Le Mans, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2.

