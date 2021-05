Triathlon, Kristian Blummenfelt fa sua la tappa di Yokohama delle World Series, chiude 26° Delian Stateff

Dopo la prova femminile, disputata nel cuore della notte italiana, ha preso ufficialmente il via anche la stagione maschile del triathlon che, di pari passo, ha dato il via alla fase finale della qualificazione olimpica. Si è gareggiato, infatti, nella World Triathlon Championship Series di Yokohama (Giappone) e la vittoria, non a sorpresa, è andata al fortissimo norvegese Kristian Blummenfelt che ha impiegato il tempo complessivo di 1:42.55 a completare la distanza olimpica (18:16 nel nuoto, 53:58 nella frazione in bici e 29:26 nella corsa).

Al secondo posto al traguardo il belga Jelle Geens che ha chiuso con un distacco di 10 secondi, quindi completa il podio lo statunitense Morgan Pearson a 17 secondi. Quarta posizione per il britannico Alex Yee a 22 secondi dalla vetta, quinta per il sudafricano Henri Schoeman a 31 secondi, sesta per il formidabile francese Vincent Luis a 40 secondi, quindi è settimo il belga Marten van Riel a 42. Completano le prime dieci posizioni il francese Leo Bergere ottavo, ma a pari merito con van Riel, quindi nono il norvegese Gustav Iden a 44 secondi, infine è decimo il tedesco Jonas Schomburg a 45.

Al via della gara c’era solamente un azzurro: Delian Stateff. Il classe 1994 ha concluso al ventiseiesimo posto con il tempo complessivo di 1:45.43 con un distacco dal vincitore di 2:48. Per il nostro portacolori, tempo di 18:17 nella parte di nuoto, quindi 54:03 nella frazione in bici e 32:10 nella corsa.

Foto: Lapresse