LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: parte la caccia allo scudetto. Fate pronte per lo show

15.50 Da seguire con grande attenzione anche Lara Mori (Giglio Montevarchi), Giada Grisetti (Bollate) e le giovani di Civitavecchia. Al maschile Nicola Bartolini e Ludovico Edalli (Bustese), Carlo Macchini (Padova), Salvatore Maresca (Salerno), Edoardo De Rosa (Ares), Lorenzo Casali (Ancona) e i Campioni d’Italia di Macerata.

15.48 Fate pronte a un grande spettacolo col body della Brixia: Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato sono di rientro dagli Europei. Spazio anche alla giovane fuoriclasse Angela Andreoli, previsto il debutto stagionale di Asia D’Amato. Assente Vanessa Ferrari a causa di un’infiammazione dopo il bronzo continentale.

15.46 A difendere gli scudetti sono Brixia Brescia e Virtus Pasqualetti Macerata.

15.44 Al maschile la Pro Patria Bustese è la favorita del gruppo A, gruppo B decisamente più equilibrato.

15.42 Civitavecchia favorita nel girone A femminile, Brixia lanciata nel gruppo B. Per il secondo posto assoluto sarà battaglia a tre tra Montevarchi, Melzo e Bollate.

15.40 Questi sono i quattro gironi.

FEMMINILE:

GRUPPO A: Ginnastica Civitavecchia, Giglio Montevarchi, WSA San Benedetto del Tronto

GRUPPO B: Brixia Brescia, Juventus Nova Melzo, Centro Sport Bollate

MASCHILE:

GRUPPO A: Pro Patria Bustese, Giovanile Ancona, Ginnastica Salerno

GRUPPO B: Ares Cinisello Balsamo, Virtus Pasqualetti Macerata, Corpo Libero Gym Team Padova

15.38 La Brixia è la grande favorita al femminile, al maschile si preannuncia battaglia aperta.

15.36 Si gareggia con la formula degli scontri diretti. Ogni squadra schiera due ginnaste su ogni attrezzo, chi realizza il punteggio più alto ottiene 3 punti, la seconda ne prende 2, la terza 1.

15.34 All’evento sì sono qualificate le migliori sei squadre (per sesso) della regular season. Le formazioni sono state suddivise in due gironi: le vincitrici dei due raggruppamenti e la seconda migliore classificata si qualificano alla Finale di domenica che assegnerà gli scudetti.

15.32 Si gareggia al PalaVesuvio di Napoli. Si incomincia alle ore 16.00.

15.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale Scudetto della Serie A di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si alza il sipario sulla Final Six del massimo campionato italiano a squadre, inizia la caccia al tricolore in questo rovente fine settimana in terra campana. Si tratta di un appuntamento di passaggio verso le Olimpiadi, ormai lontane poco più di due mesi. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, dove l’Italia si è particolarmente distinta conquistanto tre medaglie di bronzo e ben otto finali di specialità complessive.

Oggi si parte con le semifinali, a cui sono ammesse le migliori sei squadre della regular season. Le formazioni sono state suddivise in due gironi da tre compagini ciascuno. Ogni squadra schiererà due atleti su ciascun attrezzo, i quali sfideranno gli avversari del proprio raggruppamento in scontri diretti: chi realizza il punteggio più alto porta a casa 3 punti, il secondo ne ottiene 2, il terzo 1. Alla fine le vincitrici dei due gironi e la seconda migliore classificata si qualificano per la finale di domani che assegnerà gli scudetti.

Si preannuncia grandissimo spettacolo, in gara vedremo moltissime stelle del panorama italiano. La Brixia è la grande favorita della vigilia con Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli: la Leonessa punta all’ottavo scudetto consecutivo, il 19mo della storia. Alle spalle del sodalizio del DT Enrico Casella assisteremmo a una bagarre per gli altri due posti in finale tra il Giglio Montevarchi di Lara Mori, il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti, le giovani di Civitavecchia e la compatta Juventus Nova Melzo.

Al maschile regna l’equilibrio. La Pro Patria Bustese sembra potere avere qualcosa in più con Ludovico Edalli e Nicola Bartolini, ma gli avversari sono molto agguerriti: la Virtus Pasqualetti Macerata difende il titolo, la Ginnastica Salerno può contare su Salvatore Maresca, la Ares Cinisello Balsamo ha dalla sua il cavallista Edoardo De Rosa, la Giovanile Ancona ci spera con Lorenzo Casali e gli altri giovani, il Corpo Libero Gym Team Padova può fare affidamento su Carlo Macchini.

OA Sport vi propone la Semifinale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/Federginnastica