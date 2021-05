LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Rodrigo svetta nella combinata, Fernandez al comando nella FP3. Alle 12.35 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

9.55 Appuntamento oggi pomeriggio alle 12.35 per la Diretta Live delle qualifiche del GP di Francia per la Moto3. Un saluto a tutti

9.53 Rodrigo, Binder, Masià, Antonelli, Oncu, Migno, Yamanaka, Fenati, Nepa, Sasaki, Dupasquier, McPhee, Rossi e Garcia passano direttamente in Q2.

9.50 Andrea Migno è il migliore degli italiani della FP3 con il terzo tempo, prestazione registrata nell’ultimo decisivo giro.

9.47 Il warm-up della Moto3 si terrà domani mattina alle 9.00 e non alle 8.20 come originariamente previsto. Resta invariato l’orario di partenza della corsa che scatterà alle 11.00.

9.45 Gabriel Rodrigo al comando della classifica combinata. L’argentino svetta in una Top14 in cui non compare Pedro Acosta. Il leader del Mondiale dovrà passare dal Q1 insieme al nostro Dennis Foggia. Non dovrebbero esserci problemi per il primo ed il secondo classificato del GP del Portogallo 2021.

9.43 Gli ultimi giri della FP3 hanno rivoluzionato la classifica della sessione. Di seguito la Top10:

1 31 A. FERNANDEZ 1:54.228 2 92 Y. KUNII +0.497 3 16 A. MIGNO +0.530 4 17 J. MCPHEE +0.798 5 23 N. ANTONELLI +0.860 6 27 K. TOBA +1.157 7 40 D. BINDER +1.281 8 54 R. ROSSI +1.281 9 37 P. ACOSTA +1.336 10 5 J. MASIA +1.378

9.41 Bandiera a scacchi! Adrian Fernandez (Max Racing) firma il best lap nell’ultimo giro disponibile. Kunii strappa il secondo crono davanti a Migno e McPhee.

9.39 Seconda scivolata per Artigas in curva 3. Il rookie spagnolo esce dolorante dalla ghiaia della chicane Dunlop.

9.38 Terza scivolata del week-end per Acosta in curva 4. Il leader del Mondiale riparte senza problemi.

9.37 McPhee insegue Acosta che continua ad abbassare il proprio riferimento della FP3.

9.35 Acosta si migliora ancora! 1.55.564 per lo spagnolo che, lo ricordiamo, non ha mai corso a Le Mans.

9.33 Rodrigo, Binder, Masià, Antonelli, Oncu, Migno, Yamanaka, Fenati, Nepa, Sasaki, Dupasquier, McPhee, Rossi e Garcia sono al momento in Q2. 5 minuti al termine a Le Mans

9.31 Pedro Acosta conquista il miglior crono della FP3. Lo spagnolo si migliora insieme ad Antonelli, quarto al momento.

9.29 Scivolata per Carlos Tatay (Esponsorama) in curva 14. Non ci sono conseguenze per lui.

9.27 Kunii detta il passo in 1.55.603. La pista non permette di mettere le slick, la situazione per la Q2 non dovrebbe cambiare.

9.25 Niccolò Antonelli è il migliore degli italiani della FP3 con il settimo crono. Resta invece escluso Dennis Foggia, in crisi ieri nella seconda sessione.

9.22 La classifica aggiornata:

1 92 Y. KUNII 1:55.603 2 37 P. ACOSTA +0.117 3 17 J. MCPHEE +0.569 4 12 F. SALAC +0.795 5 5 J. MASIA +0.820 6 2 G. RODRIGO +1.390 7 23 N. ANTONELLI +1.409 8 99 C. TATAY +1.673 9 40 D. BINDER +1.693 10 54 R. ROSSI +1.759

9.20 Riccardo Rossi rientra in pista dopo una caduta. Non ci sono problemi per lui.

9.19 Caduta per Jaume Masià. Il detentore del record della pista di Le Mans cade in curva 14, mentre il connazionale Sergio Garcia (Aspar) è a terra alla chicane Dunlop.

9.16 KTM detta il passo con entrambi i piloti. Acosta precede in classifica il teammate Masià, mentre il primo degli italiani è Antonelli (Esponsorama).

9.14 Acosta continua a migliorarsi. Il leader del Mondiale detta il passo in 1.55.820. Il 16enne spagnolo insegue il quarto acuto consecutivo in carriera, il quinto podio dal Qatar ad oggi.

9.12 Il warm-up potrebbe slittare domani alle 9.00 e non alle 8.20 come previsto. Molti piloti si sono lamentati per le difficili condizioni della pista che per le categorie minori è molto fredda.

9.10 Pedro Acosta firma il best lap della FP3 in 1.56.081. Lo spagnolo di KTM cerca l’accesso alla Q2, una missione che al momento appare impossibile.

9.10 La condizione è la medesima di ieri. Artigas, Izdihar e Matsuyama sono a terra lungo il circuito.

9.07 Iniziano i problemi in pista. Il giapponese Tatsuki Suzuki cade in curva 14, l’ultima piega del tracciato di Le Mans. Nella giornata di ieri quasi tutti i piloti sono scivolati nella FP1.

9.05 Tutti sono in pista con le gomme da bagnato. La mattinata non dovrebbe permettere di abbassare i tempi della FP2. Il best lap della combinata appartiene a Gabriel Rodrigo in 1.42.150.

9.02 Inizia l’attività a Le Mans, attendiamo i primi riferimenti cronometrici

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 del GP di Francia Moto3.

8.58 Sono 12 i gradi dell’aria contro i 9 di ieri. La temperatura potrebbe alzarsi nel corso della sessione, ma sarà difficile abbassare i riferimenti di ieri.

8.55 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP di Francia Moto3 2021

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 95

2 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

3 Andrea MIGNO Honda ITA 42

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 40

5 Jaume MASIA KTM SPA 39

6 Darryn BINDER Honda RSA 36

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 33

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

9 Sergio GARCIA GASGAS SPA 24

10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 24

11 Jason DUPASQUIER KTM SWI 24

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 22

13 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

15 Kaito TOBA KTM JPN 18

16 Carlos TATAY KTM SPA 14

17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

18 Filip SALAC Honda CZE 10

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 7

20 Stefano NEPA KTM ITA 6

21 Yuki KUNII Honda JPN 3

22 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 1

24 Riccardo ROSSI KTM ITA

25 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA

26 Andi Farid IZDIHAR Honda INA

27 Lorenzo FELLON Honda FRA

28 John MCPHEE Honda GBR

8.52 Dennis Foggia (Leopard) e lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) sono attesi questa mattina. I due sono al momento furori dalla Top14 e dovranno dare il tutto per tutto per accedere direttamente alla Q2.

8.49 L’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) si è mostrato molto veloce ieri. Bene anche gli italiani con Andrea Migno (Snipers), Romano Fenati (Max Racing) e Niccolò Antonelli (Esponsorama), pronti a confermarsi oggi pomeriggio.

8.46 La classifica combinata rispecchia al momento la FP2 di ieri pomeriggio. Ricordiamo che il secondo turno è stato l’unico indicativo viste le condizioni della pista.

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 222.0 1’42.150

2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 221.6 1’42.276 0.126 / 0.126

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 222.5 1’42.331 0.181 / 0.055

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 224.0 1’42.487 0.337 / 0.156

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 220.6 1’42.510 0.360 / 0.023

6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 222.5 1’42.538 0.388 / 0.028

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 218.2 1’42.553 0.403 / 0.015

8 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 219.6 1’42.606 0.456 / 0.053

9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 225.6 1’42.650 0.500 / 0.044

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 225.6 1’42.755 0.605 / 0.105

11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 222.5 1’42.773 0.623 / 0.018

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 219.6 1’42.890 0.740 / 0.117

13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 220.6 1’42.892 0.742 / 0.002

14 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 223.0 1’42.915 0.765 / 0.023

15 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 220.1 1’43.036 0.886 / 0.121

16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 219.6 1’43.136 0.986 / 0.100

17 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 220.1 1’43.181 1.031 / 0.045

18 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.6 1’43.229 1.079 / 0.048

19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 218.2 1’43.233 1.083 / 0.004

20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 223.5 1’43.247 1.097 / 0.014

21 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 223.5 1’43.249 1.099 / 0.002

22 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 222.0 1’43.280 1.130 / 0.031

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 222.0 1’43.321 1.171 / 0.041

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.1 1’43.490 1.340 / 0.169

25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 222.0 1’43.613 1.463 / 0.123

26 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 221.1 1’44.032 1.882 / 0.419

27 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 220.6 1’44.079 1.929 / 0.047

28 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 219.6 1’44.234 2.084 / 0.155

29 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 221.1 1’44.758 2.608 / 0.524

8.43 Da Le Mans tutto è pronto per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali, previste questo pomeriggio. Tra pochi minuti la sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente in Q2.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Francia per i protagonisti della Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto atto della Moto3 2021. Dopo le tante difficoltà di ieri dovute ad una pista molto insidiosa, la pioggia potrebbe essere nuovamente protagonista a Le Mans per le due sessioni odierne.

Gabriel Rodrigo è stato il migliore della FP2 di ieri, l’unico turno indicativo della giornata di ieri. L’argentino di Gresini precede il britannico John McPhee (Sprinta) e Jaume Masià (KTM) in una sessione che potrebbe determinare i 14 che domani accederanno direttamente alla Q2.

Rodrigo, Binder, Masià, Antonelli, Oncu, Migno, Yamanaka, Fenati, Nepa, Sasaki, Dupasquier, McPhee, Rossi e Garcia sono al momento presenti nella Top14 della classifica combinata alla vigilia della FP3. Mancano all’appello il leader della classifica Pedro Acosta (KTM) e Dennis Foggia (Leopard). Lo spagnolo e l’italiano dovranno dare il massimo nell’ultima libera per accedere direttamente alla fase decisiva della qualifica.

Appuntamento alle 9.00 per la terza ed ultima sessione prima delle qualifiche ufficiali del GP di Francia per i protagonisti della Moto3. Un saluto a tutti!

Foto: LaPresse