Sport in tv oggi (giovedì 13 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata ricca di sport anche questa di giovedì 13 maggio. Si parte con gli Europei di nuoto di scena a Budapest: nuoto artistico, nuoto di fondo e tuffi saranno le specialità protagoniste e soprattutto nella prova delle acque libere (10 km femminile e maschile) l’Italia punta a fare molto bene con Gregorio Paltrinieri protagonista.

Successivamente godremo dello spettacolo del tennis con gli Internazionali d’Italia e due italiani, ovvero Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si giocheranno le loro carte per andare avanti nel torneo.

Prosegue, poi, l’avventura del Giro d’Italia con la sesta tappa che vorrà regalare emozioni speciali, al pari delle partite del campionato italiano di basket di Serie A e al Meeting d’atletica a Savona.

Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (13 MAGGIO)

09.00 NUOTO ARTISTICIO: preliminari routine “free” squadra – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): ottavi di finale tabellone maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): ottavi di finale tabellone femminile – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

10.00 NUOTO DI FONDO: 10 km donne – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

11.00 CANOA VELOCITA’ (Qualificazioni olimpiche): Finali sessioni mattutina – Diretta streaming su canoeicf.com.

12.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): Berrettini vs Tsitsipas – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), su Canale 20, live streaming su Sky Go, Now e su sportmediaset.it.* (2° match dalle 10.00 e non prima delle 12.00)

12.00 TUFFI: preliminari piattaforma donne – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

12.35 CICLISMO (Giro d’Italia 2021): sesta tappa – Diretta tv su RaiSport, diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00, diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.45, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN.

14.0O NUOTO DI FONDO: 10 km uomini – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

16.00 NUOTO ARTISTICO: finale free combination – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

16.00 CICLISMO (Giro d’Ungheria): seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.45 ATLETICA (Meeting di Savona): gara – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

17.00 CICLISMO (Navarra Classic): prima giornata – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.30 BASKET (Serie A): Olimpia Milano-Trento – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 CALCIO (Serie B): Cittadella-Brescia – Diretta streaming su DAZN.

18.00 BASKET (Serie A): Venezia-Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.30 CANOA VELOCITA’ (Qualificazioni olimpiche): Finali sessioni pomeridiana – Diretta streaming su Eurosport Player e su canoeicf.com.

19.00 BASKET (Serie A): Virtus Bologna-Treviso – Diretta tv su Eurosport 2, Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN.

19.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): Sonego vs Thiem – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.* (5° match dalle 10.00 e non prima delle 19.00)

19.30 TUFFI: finale syncro trampolino 3m uomini – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 TUFFI: finale piattaforma donne – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 CALCIO (Serie A): Crotone-Verona – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now.

20.45 BASKET (Serie A): Brindisi-Trieste – Diretta tv su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Serie B): Venezia-Chievo – Diretta streaming su DAZN.

*orario indicativo suscettibile a variazione.

Foto: LaPresse