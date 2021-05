CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.30 Si concludono le finali del mattino, purtroppo senza pass olimpici per l’Italia. Appuntamento alle ore 18.30 per le finali della sessione pomeridiana.

11.29 Il pass olimpico nel C1 1000 maschile va all’Ucraina. Vince Pavlo Altukhov, il quale chiude in 4’03″00 e batte il romeno Constantin Diba, secondo in 4’05″50, mentre è terzo Carlo Tacchini con il tempo di 4’05″60.

11.27 Ai 750 metri l’azzurro resta quarto a 2″69 dalla vetta.

11.26 A metà gara l’azzurro è quarto a 2″26 dalla testa!

11.25 Tacchini è sesto ai 250 metri, tra poco inizierà la sua consueta progressione.

11.24 Tocca a Carlo Tacchini! La terza finale è quella del C1 1000 maschile, che mette in palio un solo pass per le Olimpiadi. Questa la lista di partenza:

Matej RUSNAK 1 SVK Svk

Ilia SHTOKALOV 2 RUS Rus

Andras BODONYI 3 HUN Hun

Serghei TARNOVSCHI 4 MDA Mda

Carlo TACCHINI 5 ITA Ita

Maksim PIATROU 6 BLR Blr

Pavlo ALTUKHOV 7 UKR Ukr

Vadim KOROBOV 8 LTU Ltu

Constantin DIBA 9 ROU Rou

11.21 I pass olimpici vanno a Belgio e Francia. Vince infatti il belga Artuur Peters, primo in 3’40″33, davanti al transalpino Guillaume Burger, seconda in 3’40″95. Settimo posto per Andrea Schera, che chiude in 3’46″78.

11.19 L’azzurro è settimo ai 750 metri.

11.17 Schera risale ed è quinto a metà gara, ma i primi tre hanno un buon margine.

11.16 L’azzurro è sesto dopo 250 metri.

11.15 Tocca ad Andrea Schera! La terza finale è quella del K1 1000 maschile, che mette in palio due pass per le Olimpiadi. Questa la lista di partenza:

Jost ZAKRAJSEK 1 SLO Slo

Bartosz STABNO 2 POL Pol

Andrea SCHERA 3 ITA Ita

Bojan ZDELAR 4 SRB Srb

Rene Holten POULSEN 5 DEN Den

Artuur PETERS 6 BEL Bel

Guillaume BURGER 7 FRA Fra

Lars Magne ULLVANG 8 NOR Nor

Miroslav KIRCHEV 9 BUL Bul

11.11 I pass olimpici vanno a Spagna e Croazia. Vince infatti la spagnola Isabel Contreras, prima in 1’56″15, davanti alla croata Anamaria Govorcinovic, seconda in 1’56″70. Ottavo posto per Agata Fantini, che chiude in 2’00″86.

11.08 L’azzurra è settima ai 250 metri.

11.07 Tocca ad Agata Fantini! La seconda finale è quella del K1 500 femminile, che mette in palio due pass per le Olimpiadi. Questa la lista di partenza:

Agata FANTINI 1 ITA Ita

Justyna ISKRZYCKA 2 POL Pol

Mariana PETRUSOVA 3 SVK Svk

Jule Marie HAKE 4 GER Ger

Svetlana CHERNIGOVSKAYA 5 RUS Rus

Joana VASCONCELOS 6 POR Por

Isabel CONTRERAS 7 ESP Esp

Anamaria GOVORCINOVIC 8 CRO Cro

Maria VIRIK 9 NOR Nor

11.03 Il pass olimpico nel C1 200 femminile va alla SPAGNA! Vince Maria Corbera, la quale chiude in 49″65 e beffa la georgiana Mariami Kerdikashvili, seconda in 50″01, con un ritardo di 0″36.

11.00 La prima finale è quella del C1 200 femminile, che mette in palio un pass per le Olimpiadi. Non c’è l’Italia. Questa la lista di partenza:

Annika LOSKE 1 GER Ger

Stefanica URSU 2 ROU Rou

Katie REID 3 GBR Gbr

Vanesa TOT 4 CRO Cro

Mariami KERDIKASHVILI 5 GEO Geo

Denisa RAHOVA 6 CZE Cze

Laura RUIZ 7 FRA Fra

Maria CORBERA 8 ESP Esp

Liudmyla BABAK 9 UKR Ukr

10.55 L’Italia ha già qualificato due imbarcazioni e tre atleti: i pass non nominali sono stati ottenuti ai Mondiali 2019 nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile da Samuele Burgo e Luca Beccaro. Per questo motivo nelle qualificazioni olimpiche europee l’Italia non ha partecipato in queste specialità e non ha schierato questi atleti.

10.50 Nelle qualificazioni olimpiche su base continentale vi sono però delle limitazioni, per cui l’Italia potrà qualificare al massimo due atleti nella canadese maschile e nel kayak femminile ed al massimo un’imbarcazione nel K1 femminile, ed in questo caso, qualora si qualifichi sia sui 500 che sui 200, il pass assegnato sarà quello sulla distanza più lunga.

10.45 Questi i pass in palio, invece, nelle gare a cui l’Italia non ha preso parte: uno nel C1 200 femminile, due nel C2 500 femminile (intesi come quote imbarcazione, ovvero come quattro quote atleta), due nel K1 200 maschile ed uno nel K2 1000 maschile (inteso come quota imbarcazione, ovvero come due quote atleta).

10.40 Nelle specialità appena elencate i pass in palio saranno due nel K1 1000 maschile, uno nel C1 1000 maschile e due nel C2 1000 maschile (intesi come quote imbarcazione, ovvero come quattro quote atleta), due nel K1 200 femminile, due nel K1 500 femminile, uno nel K2 500 femminile (inteso come quota imbarcazione, ovvero come due quote atleta).

10.35 Oggi toccherà nella sessione mattutina ad Agata Fantini nel K1 500 femminile, ad Andrea Schera nel K1 1000 maschile ed a Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile, mentre nella sessione pomeridiana sarà la volta di Francesca Genzo nel K1 200 femminile, di Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000 maschile e di Irene Bellan e Mathilde Serena Rosa nel K2 500 femminile.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della seconda ed ultima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità: oggi, giovedì 13 maggio, dalle ore 11.00, scatteranno le prime finali, che si completeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30.

Il programma odierno del Preolimpico di canoa – I convocati dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della seconda ed ultima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità: oggi, giovedì 13 maggio, dalle ore 11.00, scatteranno le prime finali, che si completeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30.

Oggi tocca ad Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile.

Saranno in palio i seguenti pass olimpici nelle sei finali con gli equipaggi azzurri presenti: due nel K1 1000 maschile, uno nel C1 1000 maschile, due nel C2 1000 maschile, due nel K1 200 femminile, due in palio nel K1 500 femminile, uno nel K2 500 femminile.

Attenzione, perché in questa manifestazione vi sono delle limitazioni: l’Italia potrà qualificare al massimo due atleti nella canadese maschile e nel kayak femminile ed al massimo un’imbarcazione nel K1 femminile, ed in questo caso, qualora si qualifichi sia sui 500 che sui 200, il pass assegnato sarà automaticamente quello sulla distanza più lunga.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della seconda ed ultima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità: oggi, giovedì 13 maggio, dalle ore 11.00, scatteranno le prime finali, che si completeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 10.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: comunicato stampa Federcanoa