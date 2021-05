LIVE Atletica, Meeting Savona 2021 in DIRETTA: Marcel Jacobs fa sognare, si comincia alle 16.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Savona 2021, imperdibile appuntamento di atletica leggera che va in scena alla Fontanassa. Si preannuncia un parterre davvero stellare, degno di un evento internazionale. Ci sarà da divertirsi in un pomeriggio particolarmente avvincente e appassionante, con tante gare in programma in cui i migliori esponenti del panorama italiano.

Marcell Jacobs cerca una prestazione da urlo sui 100 metri. Dopo aver vinto la medaglia d’oro sui 60 agli Europei Indoor, il velocista azzurro insegue la grande prestazione sulla distanza simbolo e proverà a scendere sotto il muro dei 10 secondi: è in grandissima forma, come ha dimostrato con due sontuosi lanciati da sub-9” alle World Relays, ora ci si attende un ruggito impressionante.

Nel salto in lungo riflettori puntati su Larissa Iapichino, che lo scorso anno volò a 6.80 metri proprio in questo stadio. La figlia di Fiona May farà il suo debutto stagionale all’aperto, dopo essere volata a 6.91 durante l’inverno a livello indoor. La 18enne è pronta per strabiliare e vuole iniziare bene la stagione, la sua avversaria di turno sarà la sempre pimpante Laura Strati. Alessia Trost ed Erika Furlani inseguono il minimo olimpico nel salto in alto, le azzurre devono cercare di andare oltre 1.95 in una stagione per il momento avara di soddisfazione. Leonardo Fabbri deve ritrovare ancora la forma dei giorni migliori nel getto del peso, attenzione a Zane Weir dopo la buona uscita nella Coppa Europa di lanci. Da seguire con grandissima attenzione

Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli (ci sono anche Di Lazzaro e l’ungherese Kozak), i 110 ostacoli con Lorenzo Perini, Hassane Fofana e Andrew Pozzi. Quattro le grandi stelle internazionali: Marie-Josée Ta Lou (bronzo iridato sui 100 metri), Dina Asher Smith (Campionessa del Mondo sui 200 metri), Christophe Lemaitre (impegnato sul mezzo giro di pista, dove è medagliato olimpico), il bosniaco Amel Tuka sugli 800 metri.

Si inizia alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.30 circa.

