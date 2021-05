LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.30: Dopo la seconda rotazione Noemi Batki è decima, mentre Sarah Jodoin Di Maria è dodicesima.

12.28: Ancora un errore per la britannica Spendolini. Solo 48 punti con il ritornato.

12.26: Sbaglia anche Konanykhina che con il triplo e mezzo ritornato conquista appena 41 punti.

12.24: L’olandese Van Duijn si porta al secondo posto con 115.50. L’ucraina Lyskun sta facendo finora una gara a parte (130.20). A breve la russa Konanykhina.

12.23: Per fortuna delle azzurre ci sono tantissimi errori. Gara di livello molto basso finora.

12.22: Altro errore della britannica Toulson, che dopo due tuffi è appena ad 85.80. Qualificazione alla finale quasi compromessa.

12.21: Questa potrebbe essere una serie che porterà le azzurre molto indietro in classifica.

12.19: Non ingrana nemmeno Sarah Jodoin Di Maria. Sono pochi i 51 punti conquistati con il triplo e mezzo avanti carpiato (101.40).

12.17: Arriva l’errore purtroppo di Noemi Batki. Solo 40 punti con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Totale 104.50.

12.16: Dopo la prima rotazione Konanykhina in testa con Batki seconda. Quattordicesima Jodoin Di Maria.

12.15: Clamoroso errore della britannica Spendolini, che sbaglia completamente il triplo e mezzo avanti carpiato ed ottiene solo 39 punti.

12.12: Splendido triplo e mezzo avanti carpiato per la russa Anna Konanykhina, che passa al comando con 70.50 punti.

12.09: Da sottolineare come Batki sia l’unica tuffatrice in gara nata prima del 1990. La veterana azzurra può far valere anche l’esperienza in questo contesto.

12.07: Errore della britannica Toulson, che ottiene solo 48 punti.

12.05: L’ucraina Lyskun si porta al comando con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 67.20.

12.02: Ci sono 50.40 punti per Sarah con voti tutti sul 6. Non un buon inizio per l’italo-canadese.

12.01: 64.50 per Noemi che inizia bene la sua gara. Ora Jodoin Di Maria con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

12.00: Comincia la gara con il primo tuffo di Noemi Batki (triplo e mezzo avanti carpiato).

11.57: La qualificazione alla finale non dovrebbe essere un problema. Poi stasera si andrà a caccia delle medaglie.

11.50 Una gara importante per le due azzurre, visto che sarà l’ultima prima di quella olimpica.

11.45: I cinque tuffi di Sarah Jodoin Di Maria

doppio e mezzo ritornato carpiato

triplo e mezzo avanti carpiato

doppio e mezzo indietro carpiato

verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo

doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo

11.42: I cinque tuffi di Noemi Batki

triplo e mezzo avanti carpiato

doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo

verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo

triplo e mezzo ritornato raggruppato

doppio e mezzo rovesciato raggruppato

11.37: Le due azzurre saranno anche le prime due a tuffarsi ad ogni rotazione (sono cinque in totale). Obiettivo minimo la finale, ma entrambe possono puntare alla medaglia.

11.33: Questa mattina ci sarà la qualifica della piattaforma individuale. Toccherà a Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria.

11.30: Buongiorno cominciamo la diretta della quarta giornata degli Europei di tuffi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021. Continua alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica finora per l’Italia, che ha già collezionato due medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo.

Incredibile l’oro conquistato ieri da Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto dal trampolino e anche stasera (finale dalle 19.30) un’altra coppia, quella composta da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci (bronzo dal metro) andrà a caccia di un’altra medaglia nella gara del sincro maschile dai tre metri.

Ad aprire la giornata, però, saranno le piattaformiste con la qualifica alle ore 12.00. Toccherà a Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria, entrambe a caccia prima del pass per la finale e poi anche di un grande risultato, con il podio che è certamente un obiettivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse