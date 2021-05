CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Terza sfida tra il tennista italiano e l’austriaco a livello ATP, quattro in totale compreso il turno di Qualificazione agli US Open 2017: il #5 al mondo ha vinto i tre precedenti di cui uno lo scorso gennaio agli ottavi di finale degli Australian Open per walkover. Sempre a Melbourne, due anni prima al terzo turno, il greco ha vinto in quattro set contro l’azzurro bissando il successo di Flushing Meadows al secondo turno delle quali al termine di tre tie-break.

In attesa di capire chi vincerà tra Novak Djokovic e Alejandro Davidovich Fokina, Matteo Berrettini continua il suo cammino dopo la finale di Madrid. Nonostante le difficoltà contro il georgiano Nikoloz Basilašvili in tre set, l’azzurro ha eliminato senza problemi John Millman al secondo turno in due set. L’anno scorso il percorso dell’italiano si fermò ai quarti di finale perdendo contro Casper Ruud dopo aver battuto Federico Coria e Stefano Travaglia. L’azzurro continua la propria rincorsa nella Race verso Torino.

Stefanos Tsitsipas vuole consolidare il primo posto nella corsa verso le Finals e rincorrere la top4 ma intanto deve proseguire nella Città Eterna. Dopo il bye del primo turno, il greco ha esordito in maniera convincente eliminando in due set Marin Cilic. Il greco è uscito di scena al primo turno in doppio con Petros Tsitsipas contro Franko Skugor e Lukasz Kubot in due set, imitando il percorso dello scorso anno. Nell’autunno del 2020 inoltre è uscito al debutto contro Jannik Sinner nel torneo singolare.

Il match è in programma come seconda partita giornaliera non prima delle ore 12 italiane sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico sullo stesso campo dove qualche ora dopo si sfideranno anche Lorenzo Sonego e Dominic Thiem. Il match di Matteo Berrettini sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky e in chiaro su Canale 20, in diretta streaming su Sky Go e Mediaset Play.

Foto: LaPresse – Fabrizio Corradetti