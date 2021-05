LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri cerca il bis nella 10 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.19: Al primo giro Wellbrock, Robinson, Rasovszky, Abrosimov, Pardoe, Muffels, Krasniqi, Bottelier, Sanzullo e Acerenza decimo e dodicesimo, Paltrinieri in fondo al gruppo

14.18: Dopo aver rifiatato Wellbrock torna a fare l’andatura, Abrosimov al suo inseguimento, assieme ai britannici Robinson e Pardoe

14.16: Si rimescolano le carte dopo il rifornimento, Wellbrock si ferma e ora si ricompatta il gruppo

14.12: Subito ritmo altissimo, come ieri, dettato da Wellbrock, c’è Rasovszky e subito dietro i tre azzurri, Paltrinieri, Acerenza e Sanzullo, assieme ai due britannici Robinson e Pardoe

14.11: Gregorio Paltrinieri è nelle posizioni di testa del gruppo, al suo fianco c’è un altro azzurro che potrebbe essere Acerenza, più indietro, nella pancia del gruppo, Sanzullo

14.08: Robinson e Wellbrock a fare l’andatura. Come ieri il tedesco, che oggi ha la muta, si mette a dettare il ritmo

14.03: Partita la gara che assegna il titolo continentale della 10 km maschile

13.58: Mai un azzurro sul podio nelle ultime due edizioni degli Europei in questa gara. La vittoria è andata in entrambe le occasioni all’olandese Freddy Weertman, vittorioso a Berlino 2014 sul tedesco Lurz e a Glasgow 2018 sull’ungherese Rasovszky. Weertman tenterà di imitare la connazionale Van Rouwendaal per il tris continentale.

13.56: Sono 35 gli atleti al via. Ecco l’elenco dei partenti.

ESP MARTINEZ MURCIA Alberto

GER KLEMET Oliver

RUS SADYKOV Ruslan

FRA FONTAINE Logan

CZE STRAKA Martin

HUN RASOVSZKY Kristof

GBR ROBINSON Tobias

GBR PARDOE Hector

FRA REYMOND Axel

ISR RODITI Matan

GER MUFFELS Rob

UKR CHERVYNSKIY Igor

GRE KYNIGAKIS Athanasios Cha

SVK PECIAR Tomas

NED BOTTELIER Lars

AUT HERCOG Jan

NED WEERTMAN Ferry

ITA ACERENZA Domenico

BEL VANHUYS Logan

HUN SZEKELYI Daniel

GER WELLBROCK Florian

SRB FARKAS Tamas

KOS KRASNIQI Arti

CZE KOZUBEK Matej

ITA SANZULLO Mario

ISR AHDUT Yonatan

CZE INGEDULD Vit

HUN GALICZ Peter

MKD POP ACEV Evgenij

FRA OLIVIER Marc-Antoine

ROU PETRE Bogdan-Mihai

ISR GAL Ido

ITA PALTRINIERI Gregorio

RUS ABROSIMOV Kirill

RUS DRATTCEV Evgenii

13.53: Russi, tedeschi e spagnoli potrebbero rappresentare gli outsider di questa gara

13.51: Wellbrock, Olivier, Fontaine, Resovszky sono i protagonisti di ieri che ritroveremo nelle prime posizioni del gruppo oggi, mentre attenzione anche all’olandese Weertmann che ieri non è sceso in acqua ma potrebbe dire la sua nella gara odierna..

13.49: Attenzione anche a Mario Sanzullo, che ha tanta voglia di dimostrare le sue qualità e al compagno di allenamenti di Paltrinieri e allievo di Fabrizio Antonelli Domenico Acerenza che non sarà a Tokyo e dunque cercherà di dimostrare qui il suo valore.

13.46: Gregorio Paltrinieri punta al bis. Ieri ha dimostrato di essere in grande condizioni e di possedere anche insolite doti di finisseur e oggi proverà a ripetersi nella gara più attesa, una prova generale per io Giochi con gran parte dei protagonisti che saranno al via anche nella gara di Tokyo

13.43: Dopo la splendida giornata di ieri con tre medaglie nelle due gare sulla distanza dei 5 km e il bronzo di questa mattina conquistato da Rachele Bruni nei 10 km, oggi gli azzurri prendono le misure alla distanza olimpica e in campo maschile ci sono al via i due qualificati per Tokyo Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo, oltre a Domenico Acerenza

13.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 10 km di fondo maschile, quarta gara del programma del nuoto in acque libere agli Europei di Budapest.

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO FEMMINILE DALLE 10.00

La cronaca della 5 km maschile: vittoria di Gregorio Paltrinieri – Un nuovo Gregorio Paltrinieri, ora sa vincere anche in volata – Le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri: “Ho fatto a spallate, mi criticano? A me interessa quel che piace a me” – Il palmares di Gregorio Paltrinieri: tutte le medaglie vinte dall’azzurro – Video: la volata vincente di Gregorio Paltrinieri – La cronaca della 5 km donne: l’argento di Giulia Gabbrielleschi – Il programma del nuoto di fondo agli Europei 2021 – I convocati dell’Italia per gli Europei del nuoto di fondo – Il tour de force di Gregorio Paltrinieri a Budapest 2021 – Il medagliere degli Europei di Budapest 2021

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta gara degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria). In questo pomeriggio si assegna il titolo della specialità olimpica maschile, i 10 km.

Gregorio Paltrinieri che, dopo il trionfale debutto di ieri sui 5 km, oggi affronta la gara più attesa nelle acque libere, quella che assegnerà il titolo a Cinque Cerchi fra poco più di due mesi a Tokyo, i 10 km. E’ una gara vera, con ogni probabilità un antipasto di quello che avverrà nella capitale giapponese nella gara più importante degli ultimi 5 anni in questa specialità e con tanti pretendenti.

La battaglia non sarà circoscritta tra i due più attesi, Paltrinieri e Wellbrock, il tedesco che ha insidiato a più riprese la leadership dell’azzurro in questi cinque anni, nelle lunghe distanze della piscina e che ieri ha dato l’impressione di volersi nascondere, partendo senza la muta, tirando fortissimo per un chilometro e poi scomparendo lentamente nella pancia del gruppo. Loro sono sicuramente i più attesi ma non sono i soli protagonisti di questa gara che vede al via alcuni dei grandi specialisti di questa distanza: dal francese Olivier (argento ieri) all’olandese Weertman, dal padrone di casa Rasovszky, fino ad arrivare all’azzurro Sanzullo che si è preso la carta per Tokyo assieme a Paltrinieri e all’altro azzurro Domenico Acerenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta gara degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria), la 10 km maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via è previsto per le 14! Buon divertimento

Foto Lapresse