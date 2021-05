LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile, Rachele Bruni sfida Van Rouwendaal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile di nuoto di fondo, valida per gli Europei 2021. Nelle acque libere di Budapest si prospetta una grande spettacolo e l’Italia vorrà fare bene.

Nella prova che sarà parte anche dei Giochi Olimpici di Tokyo le azzurre al via saranno agguerrite e vogliose di gettare il cuore oltre l’ostacolo per la conquista del massimo possibile. Reduce dall’argento di ieri nella 5 km, Giulia Gabbrielleschi vorrà sfruttare la sua grande condizione per essere tra le protagoniste anche oggi. Obiettivo top-3 anche per l’argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 Rachele Bruni, che rappresenterà il Bel Paese alle Olimpiadi e vuol testarsi in questo contesto. Italiana n.3 sarà Ginevra Taddeucci che, sesta ieri, vorrà replicare nella 10 km.

Favorita della vigilia, neanche a dirlo, sarà l’olandese Sharon van Rouwendaal che, sul gradino del podio più alto ieri, vorrà dimostrare di essere più forte anche oggi nella distanza che le ha regalato l’oro olimpico. Da osservare con attenzione anche le francesi Oceane Cassignol e Lara Grangeon, in lizza per il successo nella prova di ieri e apparse in grandi condizioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km femminile di nuoto di fondo, valida per gli Europei 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

