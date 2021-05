LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.26: Non bene la Svizzera che si ferma a 58.50, totale di 145.50

9.25: Italia quinta dopo le prime due rotazioni: Cina, Gbr, Germania, Canada, Italia, Russia la classifica. Iniziano i tuffi liberi

9.24: Non perfetto il tuffo delle cinesi che totalizzano comunque 49.80 e sono prime con 99.60

9.23: Bene il rovesciato delle canadesi: 46.80 per un totale di 94.20, sono terze

9.23: Non bene l’ingresso in acqua delle russe che totalizzano 45.60 e restano dietro alle italiane con 93

9.22: Molto bene le britanniche che con 48.60 sui portano in testa con 96 punti

9.21: Abbondanti entrambe le statunitensi che si fermano a 43.20 per un totale di 91.20

9.20: Buon tuffo delle azzurre che totalizzano 46.20 e sono seconde con 93.60 ma soprattutto totalizzano 12 punti più delle eliminatorie!

9.19: Qualche schizzo di troppo per le giapponesi che totalizzano 47.40 per un totale di 91.80. Ora le azzurre

9.18: Ancora buon tuffo delle tedesche che totalizzano 45.60 e vanno in testa con 94.20

9.17: Male, malissimo le olandesi, errore nel presalto di Jansen, 34.20 il punteggio e 78 punti di totale, sono già staccate

9.16: Non perfetto il tuffo delle messicane: 45.60 il punteggio per un totale di 91.80

9.15: Buon tuffo delle coreane: 45.60 punti e totale di 88.20

9.15: Qualche schizzo di troppo all’ingresso in acqua per le svizzere che con 43.20 raggiungono quota 87 punti

9.14: Cina, Germania, Usa ai primi tre posti, poi tutte a pari Italia, Gbr, Russia e Canada

9.13: La coppia cinese perfetta! Punteggio di 49.80 e primo posto provvisorio

9.12: Discrete anche le canadesi con qualche sbavatura: 47.40 anche loro

9.11: Discreto il tuffo della Russia, non perfetto il sincronismo e qualche problema nell’entrata in acqua: 47.40 come l’Italia

9.10: Buon tuffo della coppia britannica che si piazzano al pari dell’Italia a 47.40

9.09: Bene anche le statunitensi che non commettono errori e totalizzano 48.00, seconde

9.09: Inizia bene la prova delle azzurre, qualche spruzzo di troppo per Bertocchi: 47.40, secondo posto

9.08: Non perfetto il tuffo delle giapponesi che si fermano a quota 44.40. Ora le azzurre

9.07: Buon avvio delle tedesche che totalizzano un punteggio di 48.60 e vanno in testa

9.06: Qualche problema di sincronismo delle olandesi che sollevano anche qualche schizzo, 43.80 il punteggio

9.05: Buon avvio delle messicane: 46.20 e primo posto provvisorio

9.04: Qualche spruzzo di troppo per le coreane che totalizzano 42.60

9.03: Discreta partenza delle svizzere che totalizzano 43.80 nel primo tuffo obbligatorio

9.00: Tutto pronto per l’inizio della gara, qualche minuto di ritardo

8.57: Sono entrate tutte le coppie a bordo vasca, tra poco inizierà la gara con il primo tuffo della coppia svizzera

8.55: Per le azzurre una serie nei tuffi obbligatori non pulitissima, soprattutto con il rovesciato carpiato (36.00). Bene, invece, con il triplo e mezzo avanti carpiato con cui le due tuffatrici nostrane hanno raccolto 68.82 punti, con una serie di 7.0 e di 7.5 e anche un 8.0. Per puntare ai Giochi sarà necessario salire di livello ed eseguire al meglio tutte le rotazioni.

8.52: Nella qualificazione Bertocchi/Pellacani hanno ottenuto il sesto punteggio di 268.62 nella graduatoria comandata, neanche a dirlo, dal duo cinese Yiwen Chen/Yani Chang (317.46), l’unico ad aver oltrepassato quota 300 punti. A completare la top-3 le coppie del Canada Jennifer Abel/Melissa Citrini Beaulieu (294.18) e della Russia Mariia Poliakova/Kristina Ilinykh (273.33).

8.50: Bertocchi/Pellacani salteranno per settime, seguite dalle statunitensi Cook/Bacon, dalle britanniche Reid/Torrance, dalle russe Poliakova/Ilinykh, dalle canadesi Abel/Citrini Beaulieu e dalle cinesi Chen/Chang che, come da programma, hanno dominato le qualificazioni

8.47: Le prime sei coppie che entreranno in gara saranno la Svizzera con Coquoz/Favre, la Corea del Sud con Kim/Cho, il Messico con Espinosa Sanchez/Hernandez Torres, l’Olanda con Jansen/Van Duijn, la Germania con Puntzel/Hentschel, il Giappone con Henomoto/Miyamoto

8.45: La finale del synchro 3 metri donne avrà inizio alle 9 ora italiana, mentre la finale del synchro 10 metri uomini con Gugiu e Larsen scatterà alle 11

8.43: Cina, Canada, Messico e Giappone sono già qualificate per Tokyo 2021. Oggi si assegnano gli altri pass e le azzurre se la giocheranno con Russia, Gran Bretagna, Usa, Germania, Olanda, Corea del Sud e Svizzera

8.40: Tra venti minuti scatterà la finale del trampolino Synchro 3 metri femminile con al via le azzurre Pellacani e Bertocchi

7.12 Accedono all’atto conclusivo, seppur per il rotto della cuffia, anche i giovani Andreas Sargent Larsen ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu, dodicesimi nella piattaforma 10 metri syncro. La loro finale inizierà alle 11.00.

7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si sono qualificate in finale nel trampolino 3 metri syncro con il sesto punteggio (268,62). In testa, neanche a dirlo, le cinesi Chang-Chen (317,46). Dalle 9.00 sarà caccia alle Olimpiadi!

Programma, orari, tv e streaming Coppa del Mondo Tokyo 2021 – I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Tokyo. In palio i pass olimpici – i pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – Le speranze di qualificazione olimpica per l’Italia – La presentazione della tappa di Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica (25 luglio – 7 agosto) e come test event. Alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti, 68 uomini e 68 donne, rispettivamente divisi tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Già in possesso della carta olimpica gli atleti giapponesi, oltre ai finalisti individuali di trampolino e piattaforma e le coppie medagliate del sincro ai mondiali di Gwangju, tra cui Noemi Batki, ottava dai 10 metri in Corea.

Si comincerà con le gare sincronizzate, in particolare per le donne dal trampolino da 3 metri e per gli uomini dalla piattaforma da 10 metri. Nelle gare di Coppa del Mondo giapponesi gareggeranno anche le Nazioni già in possesso del biglietto per Tokyo, se non altro per testarsi sui trampolini e sulle piattaforme olimpiche, ma i loro risultati non conteranno ai fini della qualificazione. Nel trampolino synchro da tre metri femminile, una delle competizioni dove l’Italia ha più chance di centrare il pass, Bertocchi/Pellacani non dovranno fare gara su Cina, Canada, Messico o Giappone, ma i principali team avversari saranno Stati Uniti, Russia, Ucraina, Gran Bretagna e Germania, con quattro posti in palio.

Più complicata la strada per gli azzurri Larsen/Gugiu che devono compiere una vera e propria impresa per sovvertire il pronostico nella gara synchro dalla piattaforma 10 metri maschile dove i favoriti sono altri. Il programma odierno prevede alle 3.00 i preliminari del synchro trampolino 3m femminile, alle 5.30 i preliminari del synchro piattaforma 10m maschile, alle 9.00 la finale del synchro trampolino 3m femminile e alle 11 la finale del synchro piattaforma 10m maschile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Seguiremo in diretta le due finali, si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse